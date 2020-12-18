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Korona nedeniyle yaşamını yitiren sağlıkçıların ailelerine maaş hakkı tanındı

Sağlık Bakanlığı, yayınladığı yeni genelge ile koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını ailelerine maaş hakkı tanınacağını bildirdi. Peki; başvurular nasıl yapılacak?

18 Aralık 2020 Cuma 15:48
Korona nedeniyle yaşamını yitiren sağlıkçıların ailelerine maaş hakkı tanındı
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Koronavirüs salgınına yakalanarak hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ailelerine maaş bağlanması ile ilgili karar hazırlanan genelge ile resmileşti. 81 İl valiliğine Sağlık Bakanlığı tarafında gönderilen genelgede pandemi nedeniyle yaşamını yitiren sağlık personelinin ailelerinin maaş hakkına tabi tutulduğu bildirildi.

Maaş hakkı için başvuruların ilgili birimler (İl ve İlçe Sağlık Müdürü, Başhekim) tarafından alındıktan sonra İl sağlık Müdürlüğü onayı ile alınacağının bildirildiği genelgede koronavirüs tanısı ile birlikte hayatını kaybeden sağlıkçıların yakınlarına belirli miktarda aylık bağlanacak. 

Sağlık çalışanlarının virüs nedeniyle hayatlarını kaybetmesiyle meslek hastalığı/vazife malülü hükümleri kapsamına alınmasına ilişkin hazırlanan genelgede vefat eden sağlık çalışanlarının ailelerine ek ödeme ve istihdam gibi hakların verileceği ifade edildi.

Bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile birlikte yaptığı işin niteliğinden dolayı çalışma gücünde yaşanan kayıplar ve vefatla sonuçlanan hallerde sağlık personellerinin meslek hastalığına tabi yada vazife malüllüğü kapsamına alınarak sosyal güvence altına alınan haklarda yararlanabilmelerine karar verildiği açıklandı.

'ÜNİVERSİTE VE ÖZEL HASTANELER DE YENİ GENELGE KAPSAMINA ALINDI'

Genelgede meslek hastalığı olarak tanımlanan durumun  üniversitelerde ve özel hastanelerde dahil olmak üzere tüm birimlerde geçerli olacağı bildirildi.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Meslek hastalığı hak başvuruları ilk olarak ilgili birim amirleri olan İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Başhekimliklere yapılması sonrası İl Sağlık Müdürlükleri tarafından onayladıktan sonra işleme alınacak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren memurlara ilişkin onayı alınan başvuru İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı'na yönlendirilecek.



Son Güncelleme: 18.12.2020 15:48
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KoronavirüsSağlık çalışanlarıAilelerine Maaş HakkıMaaş Başvurusu
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