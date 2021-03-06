Korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 965’i buldu.

Sağlık bakanlığı düzenli rutin haline getirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) ilgili güncel veri sayılarını paylaştı.

Türkiye'de salgın nedeniyle son 24 saatte 64 kişi vefat etti, 11 bin 770 yeni vaka olduğu kanıtlandı.Bugünkü tespit edilen hasta sayısıysa 702 birey oldu. Genel bir veri olarak verirsek. Koronavirüsü yüzünden vefat edenımınız sayısı 28 bin 965'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 769 bin 230'a ulaştı. İyileşen hasta sayısı da orantılı olarak artarak 7 bin 291 oldu. Ağır hasta sayısıysa ise 1230 olarak tabloda yer aldı.