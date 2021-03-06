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Korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 965’i buldu.

Sağlık Bakanlığı 06.03.2021 tarihli covid-19 durum tablosunu açıkladı. Bugün itibariyle son 24 saatte 702 vatandaş salgın nedeniyle hayatını kaybedip, 11 bin 770 vatandaşın korona testi pozitif veri gösterdi. Toplam pandemi sürecinde Türkiye 28 bin 965 yurttaşını toprağa verdi.

06 Mart 2021 Cumartesi 21:12
Korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 965’i buldu.
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Sağlık bakanlığı düzenli rutin haline getirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) ilgili güncel veri sayılarını paylaştı.

Türkiye'de salgın nedeniyle son 24 saatte 64 kişi vefat etti, 11 bin 770 yeni vaka olduğu kanıtlandı.Bugünkü tespit edilen hasta sayısıysa 702 birey oldu. Genel bir veri olarak verirsek. Koronavirüsü yüzünden vefat eden vatandaşımınız sayısı 28 bin 965'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 769 bin 230'a ulaştı. İyileşen hasta sayısı da orantılı olarak artarak 7 bin 291 oldu. Ağır hasta sayısıysa ise 1230 olarak tabloda yer aldı.



Son Güncelleme: 06.03.2021 21:12
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CoronavirüsüVakasayısıVefatedenlerSağlıkbakanlığıVatandaşFahrettinkoca
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