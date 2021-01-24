Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?

Dünyanın pek çok ülkesinde ortaya çıkan ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde de görülen mutasyonlu virüsün tehlikesi hakkında uzmanlar bir çok açıklama yaptılar. Vatandaşların aklında ise korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişilerin yeni mutasyonlu virüse yakalanarak tekrar hastalanabilir mi? sorusu oluştu. Uzmanlar, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Mutasyonlu virüslerin daha hızlı yayıldığını söyleyen uzmanlar yakın gelecekte daha fazla keşfedilmesinin mümkün olabileceğini belirtirlerken enfeksiyon geçirerek iyileşmiş olan kişiler ile aşılama uygulaması yapılmış kişilerin mutasyon nedeniyle yeniden virüse yakalanma ihtimallerinin yüksek olduğunu ifade ettiler.

Güney Afrika'da keşfedilen 'B.1.351' türevi ile İngiltere'de görülen mutasyon virüsün benzerlik gösterdiği yapılan araştırmalarla kesinleşti. En son Brezilya'da görülen virüsün P.1 varyantı da yine başak protein bünyesi içerisinde 17 değişiklik gösteriyor. Fakat bu türevlerin aralarındaki en önemli fark Güney Afrika'da keşfedilen N501Y mutasyon virüsünün yanı sıra, sadece o ülke varyantında tespit edilen E484K mutasyonuna da uğramış olması olarak belirtiliyor.

Başak proteininde görülen değişikliklerle birlikte ise bağışıklık sisteminden kaçış mutasyonu olması halinde bazı antikorlar artık virüse karşı gelemez hale geliyor. Nötralize edilemeyen virüs ise bağışıklık sistemini alt ederken tekrar bulaş sağlayabiliyor. Kısacası, iyileşme gösteren ve aşılama uygulanan kişilere mutasyon nedeniyle tekrar virüs bulaşabiliyor.