İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...

Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?

Koronavirüs enfeksiyonuna yakalanan ve iyileşen kişiler ile aşılama olan kişilerin mutasyonlu virüse yakalanarak tekrar hastalanma ihtimalleri oldukça fazla merak konusu oldu. Uzmanlar, mutasyonlu virüsün enfeksiyon geçiren veya aşılanan kişilere tekrar bulaş sağlayıp sağlamayacağı hakkında önemli bildiler aktardılar.

24 Ocak 2021 Pazar 12:11
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Takip Et:

Dünyanın pek çok ülkesinde ortaya çıkan ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde de görülen mutasyonlu virüsün tehlikesi hakkında uzmanlar bir çok açıklama yaptılar. Vatandaşların aklında ise korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişilerin yeni mutasyonlu virüse yakalanarak tekrar hastalanabilir mi? sorusu oluştu. Uzmanlar, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Mutasyonlu virüslerin daha hızlı yayıldığını söyleyen uzmanlar yakın gelecekte daha fazla keşfedilmesinin mümkün olabileceğini belirtirlerken enfeksiyon geçirerek iyileşmiş olan kişiler ile aşılama uygulaması yapılmış kişilerin mutasyon nedeniyle yeniden virüse yakalanma ihtimallerinin yüksek olduğunu ifade ettiler.

Güney Afrika'da keşfedilen 'B.1.351' türevi ile İngiltere'de görülen mutasyon virüsün benzerlik gösterdiği yapılan araştırmalarla kesinleşti. En son Brezilya'da görülen virüsün P.1 varyantı da yine başak protein bünyesi içerisinde 17 değişiklik gösteriyor. Fakat bu türevlerin aralarındaki en önemli fark Güney Afrika'da keşfedilen N501Y mutasyon virüsünün yanı sıra, sadece o ülke varyantında tespit edilen E484K mutasyonuna da uğramış olması olarak belirtiliyor.

Başak proteininde görülen değişikliklerle birlikte ise bağışıklık sisteminden kaçış mutasyonu olması halinde bazı antikorlar artık virüse karşı gelemez hale geliyor. Nötralize edilemeyen virüs ise bağışıklık sistemini alt ederken tekrar bulaş sağlayabiliyor. Kısacası, iyileşme gösteren ve aşılama uygulanan kişilere mutasyon nedeniyle tekrar virüs bulaşabiliyor.



Son Güncelleme: 24.01.2021 12:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mutasyonlu VirüsTekrar BulaşırmıNasıl Bulaşır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fahrettin Koca yayınladı! Şehirlere göre aşı sayıları
Fahrettin Koca yayınladı! Şehirlere göre aşı sayıları
Türk bilim insanlarının müthiş buluşu! Koronayı 1 dakikada öldürüyor!
Türk bilim insanlarının müthiş buluşu! Koronayı 1 dakikada öldürüyor!
Koronavirüs’ün şimdiye kadar en gerçek fotoğrafı çekildi
Koronavirüs’ün şimdiye kadar en gerçek fotoğrafı çekildi
Bakan Koca'dan son dakika 'aşı' açıklaması geldi
Bakan Koca'dan son dakika 'aşı' açıklaması geldi
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için belirlediği 10 kuralı duyurdu!
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için belirlediği 10 kuralı duyurdu!
Yoğun bakımdan müjdeli haber geldi!
Yoğun bakımdan müjdeli haber geldi!

Popüler Haberler

Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağına uymama cezası
Bugün kimin maçı var? TV 24 Ocak 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
300 Koyun hibe destek şartları nelerdir? 2021
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı nedir? Yağmur Öztürk nereli, yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Beyza karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melis Yıldıran kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisi Tarık karakteri kimdir? Cantuğ Turay'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ziraat Bankası'ndan çiftçilere faizsiz mazot, yem ve gübre kredisi şartları
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman kimdir, nereli yaşı kaç?
Azeri kızı Günel Zeynelova kimdir, kaç yaşında, nereli?
Hak sahipliği belgesi nedir? Toki hak sahipliği belgesi nereden alınır? Edevlet Hak sahipliği belgesi çıkarma işlemleri
Çek kırdırma nedir, nasıl yapılır? Çek bozdurma nerelerden, nasıl yapılır?
Esef ne demektir? TDK esef, kelime anlamı
2020 Elektrik yardımı ne kadardır? Elektrik tüketim ve fatura yardımı nereden nasıl alınır?
Acemi Anneler dizisine katılan Begüm Topçu kimdir? Sevda karakteri kimdir?
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu nerelidir?
Malta güncel asgari ücret tutarları 2021
AGİ tutarları nasıl belirleniyor? 2021 Agi hangi şartlarda ödenir?
Kırmızı kalem yemek ne anlama gelir? Kırmızı kalem yiyenlere kredi veren bankalar hangileridir?
Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.