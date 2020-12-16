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Korona aşısının prospektüsünde aşının yan etkileri açıklandı

Türk Bilim İnsanları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin ABD'li BioNTech ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı. Yayınlanan kullanım kılavuzunda aşının yan etkileri ve kimlerin yaptırabileceği belirtildi.

16 Aralık 2020 Çarşamba 15:58
Korona aşısının prospektüsünde aşının yan etkileri açıklandı
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Pfizer ile BioNTech ilaç şirketlerinin ortaklaşa geliştirdikleri koronavirüs aşısı İngiltere'de onay alınmasının ardından kullanılmaya başlanılmıştı. Aşı uygulamaları devam eden İngiltere'de aşının kullanım kılavusu açıklandı. Kılavuzda, aşının tüm yan etkileri yer alırken çocuk sahibi olmak isteyenlerin aşı olmamaları uyarısı vurgulandı.

Koronavirüs salgınına umut ışığı olan BNT162b2'nin kullanım kılavuzu, ülke genelinde ilgili hastane birimlerine iletildi. Kullanım onayı sonrası geniş çapta uygulanması planlanan 'mRNA aşısı'yla ilgili yan etkileri gösteren ayrıca Alman virolog Friedenmann Weber tarafından da değerlendirildi. Focus Dergisi'ne konuşan Weber, kısırlığa bir etkisinin olmadığı fakat 2 ay gibi bir sürede çocuk sahibi olmak isteyen kişilerin aşı olmamaları uyarısını vurguladı.

KİMLER AŞI OLMAMALI?

Ayrıca koronavirüs aşısının yan etkileri hakkında bir rapor hazırlayan Weber, aşının 16 yaş kişiler ve üzerindekiler için uygun olduğunu belirterek, "Üç hafta içinde iki doz halinde verilir. Üretici Pfizer/BioNTech'e göre ikinci dozdan ancak yedi gün sonra koruma sağlayabilir. Aşağıdaki insan grupları aşı olmamalılar; Şiddetli alerjisi olanlar, hamileler, emzirenler, önümüzdeki iki ay içinde çocuk sahibi olmak isteyenler” ifadelerini kullanarak kullanım kılavuzunda yazan bilgileri özet olarak açıkladı.

Weber'in rapo olarak hazırladığı yan etkilerinden dolayı aşı olmaması gereken kişiler ise şu şekilde:

- Şiddetli derecede alerjisi olanlar

- Hamilelik yaşayanlar

- Emziren anneler

- Önümüzdeki 2 aylık süreçte bebek sahibi olmak isteyenler

Gebelik yaşayan kişilerde aşının tehlikeli olduğuna dair yeterli bir kanıt sunulmamakla birlikte erken doğum gibi risklerle karşı karşıya kalınmaması için mümkün olduğunca  aşı yaptırılmaması öneriliyor.

Bebek sahibi olmayı planlayanlar için de ikinci dozun uygulaması yapıldıktan sonra  yaklaşık 2 ay süreli gebelik yaşanmaması tavsiye ediliyor, sonrasında ise herhangi bir risk olmadığı kullanım kılavuzunda belirtiliyor.

AŞININ YAYGIN YAN ETKİLERİ NELER?

Koronavirüs aşısının en çok görülen yan etkilerinin baş ağrısı ve yorgunluk olduğu belirtilirken bunların yanı sıra titreme, ateş ve mide bulantılarının da görülebildiği ayrıca kas ile eklem ağrılarında da rastlanılabileceği kaydedildi.



Son Güncelleme: 16.12.2020 15:58
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Anahtar Kelimeler:
PfizerBioNTechKoronavirüs AşısıYan EtkileriProspektüsKullanım Kılavuzu
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