Korona aşısının mucidi Uğur Şahin'den göz korkutan virüs açıklaması!

Dünya geneli için salgın süreciyle ilgili tavsiyelerde bulunan BioNTech kurucu ortaklarından ve koronavirürs aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüs aşılarının tüm dünya geneline yeteli derecede üretmeye hazır olmadıklarını belirterek bunun değişmesi gerektiği ve herkese aynı oranlarda dozların üretiminin için büyük hazırlıklar yapılmasını söyledi.

Yaptığı açıklamada göz korkutan değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şahin, şuan yaşanılan Kovid-19 salgının aslında çok kötü salgın olmadığını belirterek gelecek dönemdeki pandemi süreçlerinin daha yıkıcı bir hal alabileceği yönünde beklentileri olduğuna dikkat çekerek sonraki senaryolara kendimizi hazırlamamız gerektiğini ifade etti.

İlaç üreten firmaların hükümetlerin amaçlarının aşıların geliştirilmesi sonrasındaki ilk 3 ay içerisinde tüm insanlığı aşılayacak bir üretim kapasitesine sahip olmaları gerektiğini savunan Prof. Dr. Şahin, mevcut aşılarla ilgili yapılan kampanyalarının son durumlarını ele alındığında küresel anlamda nüfusun büyük bir kısmının henüz aşılanmadığının ve bunun özellikle kendileri için iddialı bir hedef olduğunu söyledi. Şahin konuşmasının devamında küresel aşılamaya ulaşılabilmesi kamu-özel ortaklığının kesinlikle gerekli olduğunu da kaydetti.

Pfizer ve BioNTech şirketlerinin önümüzdeki yıl içerisinde 3 milyar doz oranında bir üretim kapasitesine sahip olabileceğini belirten Prof. Dr. Şahin, ortaklık tekliflerine açık olduklarını fakat bağlı olamayacaklarını da söyleyerek yeni ortaklarla bir ürünün daha pazara hızlı girerek tamamlayıcı bir etken olmaları gerektiğini ifade etti.