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Korona aşısı antikor oranı ve koruma süresi ne kadar?

COVID-19 salgınından korunmak için geliştirilen aşıların 25 Aralık'tan itibaren Türkiye'de uygulanması bekleniyor. Aşı ile ilgili hazırlıklar devam ederken, aşının vücuda ne kadar fayda sağlayacağı ve antikor üreteceği de netlik kazandı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 17:08
Korona aşısı antikor oranı ve koruma süresi ne kadar?
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Türkiye, Çinli bir firma olan Sinovac’ın COVID-19 salgınına karşı geliştirdiği CoronaVac aşısını kullanmak için adeta gün sayıyor. Aşının ilk 10 milyon dozu önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelecek. Mart ayına kadar 50 milyon dozun Türkiye’ye gelmesi planlanıyor.

 Çin ile yapılan anlaşmadan dolayı, 2 doz olarak 5 milyon kişiye yapmak üzere aldığımız 10 milyon aşının hazırlık ve altyapı çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların büyük bir kısmının tamamlanmasıyla birlikte, aşıda öncelikler belirlenmiş, il ve ilçelere göre de ayrı ayrı aşı haritası hazırlıkları başlamıştır.

 Ayrıca Sağlık Bakanlığı, aşının taşınması, lojistiği ve bütün ilçelere dağıtımı konusundaki çalışmalarını da tamamlamak üzere.

 Bu süreçte kronik hastalar ile evde çıkamayacak durumda olan hastaları da düşünen Sağlık Bakanlığı, bu durumdaki hastaların aşılarının evlerinde yapılması kararını aldı.

  Filyasyon ekibinde görevli olan sağlık personellerine ek olarak aile hekimleri de aşılama çalışmalarında görev alacaklar.

 Diğer bütün aşılarda yapılan takip sistemi, COVID-19 aşısı için de uygulanacak. Ayrıca aşı için bir veri tabanı oluşturulacak ve aşı yaptıran kişiler oluşturulan bu veri tabanı ile takip edilecek.

 Sağlık Bakanlığı, bütün sağlık kuruluşlarına gönderdiği yazıda, daha önce bu hastalığı geçirmemiş personellerden oluşan aşı yapılacak kişi listesini oluşturmalarını istediklerini bildirdi.

  Aşının hazır hale gelmesi için 10-13 günlük bir süreç gerekiyor. Ayrıca aşı uygulamasına geçilmesinin de 25 Aralık’ı bulacağı ön görülüyor. İlk uygulamadan sonra yeni alımlar ile diğer bağlantılar üzerinde durulacak.

 Birçok ülke öneğin; Kanada, yapabileceklerinden fazla aşı siparişi verdiğinden dolayı, Şubat ayından itibaren birçok ülkede aşı fazlası sorunu meydana gelebilir. Yapılan hesaplara göre toplumlarda ortalama aşılama oranı 50 ile 60 civarında olarak hesaplanmıştır. Bu da zorunluluk getirilmediği sürece aşı fazlasının doğabileceğini gösteriyor.

 Bir diğer önemli nokta ise aşıların taşınması konusu. Aşıların taşınması soğuk hava zinciri ile sağlanacak. Bunun için, 1403 soğuk hava zinciri ile 15 soğuk hava deposunun mevcut olduğu ve gerekirse bu sayıların artırılabileceği bildirildi.

 Daha önceki aşılama tecrübelerinden yola çıkarak, günde ortalama 300 ile 450 bin civarında aşılama yapılabileceği bilgisi de verildi.

 Çin’den alınacak olan aşı 3 yıl kadar, 2 ile 8 derecede buzdolabında korunabiliyor. Bu aşının ikinci dozu 61 yaş üstü vatandaşlara 21 ile 30 gün arayla, daha genç olan vatandaşlara ise 14 günlük bir arayla yapılacak.

 Aşının ikinci dozundan sonra antikor oranı yüzde 50’nin üzerine çıkıyor. Ayrıca Çin aşısı yaptıranların yüzde 92’lik kesiminde de antikor oluştuğu bilgisi belirtiliyor.

 Aşı yaptıranların hastalıktan korunma süreleri 6 ile 8 ay olarak değişiyor. Şubat ve Mart aylarında aşıdan kazanılan bağışıklıktan dolayı toplumda her iki kişiden biri salgının dışında kalmış olacak.



Son Güncelleme: 12.12.2020 17:08
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19Sağlık BakanlığıSalgınAşıTürkiyeÇin
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