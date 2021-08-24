Korkutan açıklama! Kabus, yeni adı Kovid-22 ile geri geliyor..

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmaları devam ederken diğer taraftan salgının bir süre daha kişiler üzerinde etkisiyle hakimiyetini sürdüreceği endişeleri de artmaya başladı. İsviçre'de immünolog olarak görevli Prof. Dr. Sai Reddy, herkesin endişelerini destekleyen bir açıklama yaptı ve salgının bir süre daha farklı isimle devam edebileceğini söyledi.

AŞI ÇALIŞMALARININ HIZLANMASI GEREKİYOR

İsviçre'nin Zürih kentinde yaşayan Prof. Dr. Sai Reddy, önümüzdeki yıl şuan hayatımızda olan virüsten daha tehlikeli olduğu değerlendirilen süper varyantın ortaya çıkabileceğini belirterek, henüz aşı olmamış kişilerin bu virüse karşı potansiyel yayıcı olabileceklerini söyledi.

Kovid-22 olarak hayatımıza girecek olan bu varyantın şuan yaşadığımız virüsten daha da kötü olabileceğine dikkat çeken Sai Reddy, gelmek üzere olan tehdide karşı önümüzdeki birkaç yıl içerisinde aşı çalışmalarının hızlandırılması ve birden fazla aşının da hazırlanması gerektiğini söyledi.

Aşı olmayı reddeden herkesin belli bir süre sonra enfekte olacağını ve şuan tehlikeli boyutta olan Delta varyantıyla herkesin süper yayıcı olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Sai Reddy, şuan mevcut aşıların Beta ve Gama varyantlarındaki antikorları kısmi derecede önleyebileceğini Delta varyantının da daha fazla tehlike içermesine rağmen herhangi bir kaçış mutasyonunun gelişmediğini söyledi.