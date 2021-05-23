Köpekten insana geçen koronavirüs tespit edildi!

Hindistan'ı krize sokan ve ülke genelinde giderek yayılan koronavirüs salgınında çifte mutasyona uğradığı belirtilen varyasyonun sonrasında yapılan yeni bir araştırmada 'üçlü mutasyon' genine sahip bir türün keşfedildiği açıklandı. Yani mutasyon virisün bu güne kadar ülkenin Yorkshire ve Humber bölgelerinde toplam 49 vaka kaydedilmesine neden olduğu belirtildi.

BİLİM İNSANLARI KÖPEKTEN İNSANA GEÇEN TÜR KEŞFETTİ

Geçtiğimiz haftalarda Bilim İnsanları tarafında yapılan başka bir araştırmaya göre ise ilk 2017 ile 2018 yılları arasında görülen ve köpeklerden insana geçtikten sonra zatürreye neden olan yeni bir tür koronavirüs tespit edildiği açıklanırken bu virüs türünün tıp dilinde patojen olarak bilinen hastalık yapıcının kovid-19'un 8'inci türü olarak tıp tarihine geçebileceği ifade edildi.

Malezya'ya bağlı Sarawak eyaleti genelimde araştırma yapan uzmanlar toplam 301 hastadan burun-mukus önekleri aldı ve inceleme sonuçlarında çoğunluğu 5 yaş altı çocuklarda olmak üzere toplam 8 kişide köpeklerde görülmüş olan koronavirüs türünün tespiti yapıldı. Genomik sıralaması incelenen CCoV-HuPn-2018 adlı virüsün köpekler harici kedi ve domuzlarda da benzer bir duruma rastlanıldığı kaydedildi.

20 Mayıs'ta akademik alanda yayın yapan Clinical Infectious DiseasesJounal isimli tıp dergisinden yayımlanan araştırma sonuçlarında bulgularda kabul edilen yeni virüslerin halkın sağlığını çok fazla tehdit ettiği görüşü belirtildi. Yeni tespiti yapılan virüs türünün SARS-COV-2 olarak adlandırılan tüm dünyada etkisini gösteren Kovid-19 türü gibi sürekli mutasyona uğrama özelliği taşıdığı ifade edildi.