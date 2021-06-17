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Koltuk altı kokusunu önlemek için öneriler

Sıcak yaz günlerinde en çok karşılaşılan problemlerden birisi şüphesiz koltuk altı kokusudur. Ter kokusu nasıl önlenir? Haberimizde koltuk altı kokusunu önlemek için önerilere yer verilmiştir.

17 Haziran 2021 Perşembe 18:20
Koltuk altı kokusunu önlemek için öneriler
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Koltuk altı kokusu egzersiz yapanlar, yoğun çalışma temposu olanlar ve toplu taşımayı sık kullanan kişilerin sık karşılaştığı bir problemdir. Koltuk altı kokusundan kurtulmak için evde yapılabilecek şeyler vardır.

Koltuk altı neden kokar?

Vücut ısısının artmasıyla hipotalamus termostat görevi üstlenir ve vücut ısısı normal seviyeye düşsün diye terlemeye sebep olur. Normalde ter bezlerinden tuz ve su karışımı bir sıvı çıkar. Bazı bölgelerde cilt üzerinde bulunan bakteriler terin kokmasına sebep olur.

Koltuk altı kokusu nasıl önlenir?

  • Koltuk altında oluşan kirler iyice temizlenmelidir. Bu işlem için beyaz sabun ve bol su kullanılmalıdır. Yıkama işleminden sonra sabun kalıntısı kalmaması önemlidir.
  • Koltuk altı için deodorant ve antiperspirant’ın içinde phthalates, alimünyum, paraben ve propilen bulunmadığına emin olun. Bu maddelerin yer aldığı ürünler bakterilerin çoğalmasına neden olurken beraberinde birçok sağlık sorununu getirir.
  • Doğal olan kumaşlar tercih edilmelidir. İnsanı sıkan ve suni olan kumaşlar hava dolaşımını aza indirir. Bu sebeple terleme ve bakteri miktarı artar. Pamuklu ve keten kumaşlar daha iyi bir seçenektir.
  • Koltuk altı tüyleri düzenli olarak alınırsa terleme oranı düşer.
  • Koltuk altı detoksu düzenli olarak yapılmalıdır

Koltuk altı detoksu nasıl yapılır?

Bu detoks için 1 çorba kaşığı bentonit kili ve 2 çay kaşığı elma sirkesi gerekir. Ürünleri bir kaseye koyduktan sonra iyice karıştırmalı ve koltuk altına sürmelisiniz. Karışımı 5-15 dakika beklettikten sonra duş almalı ve koltuk altınızı ıslak bezle temizlemelisiniz. Karışımı vücudun öce küçük bir bölümüne uygulamalı ve yanma ve kaşıntı yapıp yapmadığına bakmalısınız. Böyle bir durumda karışım tekrar sürülmemelidir. Karışımı ilk denemede 5 dakika bekletmek tavsiye edilir. Haftada 2-3 kere yapılabilir.


Son Güncelleme: 17.06.2021 18:20
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