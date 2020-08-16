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Koltuk altı kararması ne kadar sürede geçer? Koltuk altı kararması beyazlatma

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Koltuk altı kararması ne kadar sürede geçer? Koltuk altı kararması beyazlatma ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 16.08.2020’li haberimizi inceleyerek Koltuk altı kararması ne kadar sürede geçer? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

16 Ağustos 2020 Pazar 16:47
Koltuk altı kararması ne kadar sürede geçer? Koltuk altı kararması beyazlatma
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Koltuk altı kararması özellikle kadınlar açısından fazlasıyla rahatsız edici bir durumdur. Bu durum hemen herkeste görülebilmektedir. Özellikle yaz aylarında karşılaşılan koltuk atı kararması cilt hastalıklarına neden olabilir. Koltukaltında oluşan kararma genellikle Akanthosis Nigricans olarak bilinen cilt hastalığı nedeniyle oluşmaktadır.

Koltukaltı Kararması Nasıl Önlenebilir?

Koltukaltı kararması günlük hayatımızda kullanılan bazı ürünlerle geçirilebilir. Epilasyon veya sürtünmeden dolayı oluşan kararmaları doğal ürünlerle önlemek mümkündür. Koltukaltı kararmasını engellemek için limon, karbonat, patates, süt, salatalık gibi ürünler kullanılabilir. Bu ürünler bu rahatsızlığın ortadan kalkmasına büyük katkı sağlamaktadır. Doğal ürünlerle kararmalardan kurtulamayan kişilerin uzman doktorlara başvurması gerekmektedir.

Limon Koltukaltı Kararmasını Geçirir Mi?

Pek çok hastalık için şifa kaynağı olan limon koltukaltı kararmasını da tedavi edebilmektedir. Limon hem insan cildi hem de mutfağın vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Limon içerisinde bulunan asitler nedeniyle özellikle hassas ciltlere uygulanırken dikkat edilmelidir. Koltukaltı kararmasını limon ile önlemek için öncelikle bölgeye limon sürmek ve sonrasında masaj yapmak gerekmektedir. Bu işlem her gün düzenli bir şekilde yapılmalıdır.

Karbonat Koltukaltı Kararmasını Geçir Mi?

Karbonat koltukaltındaki kararmaları engellemek için en fazla kullanılan ürünlerden bir tanesidir. Koltukaltındaki bütün deri gözeneklerinin açılmasına yol açan karbonat, deodorant gibi bakım ürünlerinde de kullanılmaktadır. Koltukaltı kararmasını karbonat ile engellemek için karbonatın suyla karıştırılarak püre kıvamına gelmesi ve sonrasında koltukaltına sürülmesi gerekmektedir.  

Patates Koltukaltı Kararmasını Geçirir Mi?


Patates sayesinde koltukaltındaki koyu renkten kurtulabilirsiniz. Patates cildi beyaz rengine kavuşturduğu için diğer hastalıklarda da kullanılmaktadır. Koltukaltı kararmasını patates ile önlemek için ilk olarak iki dilim kadar patatesin koltukaltına sürülmesi gerekir. Ayrıca bu işlem her gün uygulanmalıdır.

Süt Koltukaltı Kararmasını Geçirir Mi?

Sütte bulunan asit ve vitaminler cildi beyazlatmaktadır. Koltukaltı kararmasının önüne geçmek için öncelikle sütü lok ve sütle bir karışım elde edilmelidir. Sonrasında bu karışım koltukaltına uygulanır ve biraz bekledikten sonra durulama yapılmalıdır.

Elma Sirkesi Koltukaltı Kararmasını Geçirir Mi?

Elma sirkesiyle koltukaltı kararmasını engellemek için sirkenin bir süre bölgeye uygulanması gerekir. Sonrasında durulama yapılmalıdır. Ayrıca elma sirkesi koku önleyici etkiye de sahiptir.

Salatalık Koltukaltı Kararmasını Geçirir Mi?

Salatalık neredeyse bütün cilt rahatsızlıklarında kullanılmaktadır. En doğal cilt bakım ürünlerinden olan salatalık aydınlatıcı etkiye sahiptir. Salatalık koltukaltı kararmasını ortadan kaldırmak için her cilde uygundur.

Domatesi Koltukaltı Kararmasını Geçirir Mi?

Domatesin içerisindeki su hassas ciltlere zarar vermektedir. Bu nedenle hassas cilde sahip kişiler koltukaltı kararması için domates kullanmamalıdır. Domates ile koltukaltı kararmasını yok etmek için domatesin ikiye bölünmesi ve suyunun ezilmesi gerekir. Elde edilen karışım koltukaltına uygulanmalıdır.

 



Son Güncelleme: 16.08.2020 16:47
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