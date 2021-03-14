Kolesterol nasıl düşer diyenlere; En etkili kolesterol düşüren gıda önerileri

Günümüzde sıkça duyduğumuz hastalık; kolestroldür. İlerleyen yaşta çok sık görülen hastalığı erkenden engelleyebilmek için sağlıklı yaşamı seçerek, besinlerimize de dikkat ederek bunun önüne geçebiliriz. Sadece gıdalarla da çözülebilecek bir şey değil aslında hayatımızın tümünü sağlıklı yaşamaya endeksleyerek hareketi de buna dahil etmemiz lazım.

Yüksek kolestrol hangi yöntemle düşer?

Kolestrolün temel sebebi, beslenme alışkanlıklarının kötü olmasından kaynaklıdır. Devamlı hazır ve paketlenmiş gıdalarla beslenenlerin ve yağlı, şekerli gıdalara ağırlık verenlerin yaşadığı en büyük sıkıntıdır. Bu aynı zamanda metabolizmayı etkileyen bir durumdur. Beslenme düzenimizi sağlıklı bir şekle dönüştürdüğümüzde bu sıkıntılar da ortadan yavaşça kalkacaktır.

Kolestrolün yükselmesindeki neden nedir?

Bu durumun temel sebebi beslenme alışkanlığınızın tamamiyle değişmesiyle olabilecek bir şeydir. Bakalım neden olduğuna;

Alkol, sigara, düzensiz beslenme, yoğun iş temposu, düzensiz uyku, obezite, katı yağ margarin gibi tüketim sıklığı, kızartma çeşitleri, paketli gıdalar, lifli besinleri yeteri kadar yememek, karaciğer yağlanması, şeker, şekerli içecekler, hareketsiz yaşam... gibi pek çok nedeni bulunmaktadır.

Bu şekilde beslenerek hayatınız bir süre sonra sinyal vermeye başlayacaktır. Durup düzenlemek şarttır.

Kolestrol düşürmek için mutlaka alanında uzman bir doktorla birlikte, çeşitli tahliller alınarak size önerdiği beslenme çizelgesine göre hareket ettiğinizde sorun ortadan kalkacaktır. Kulaktan duyma beslenme tavsiyeleriyle hareket etmemeniz önerilir.

Kolestrol, kalp hastalığını da beraberinde getirir. Kötü kolestrol diye bir şey bunu damarların tıkanmasına kadar sürükler.

Farkında olarak zararlı yiyeceklerden uzak durmanız gerekiyor. Alkol tüketimini keserek, sebze ve salata yemeyi tercih ederek, yulaf ve lifli gıda seçerek, tatlılardan uzak durarak, hayvansal gıdalara ara vererek bunu sağlayabilirsiniz.

Çok fazla kişi intenet üzerinden araştırma yaparak kolestrolü düşürecek besinleri araştırır. Bunu araştırırken kolestrol diyeti de karşımıza çıkmaktadır.

1-Bakliyatlar: Besin değeri en yüksek ve her zaman elimizin altında bulunan yiyceklerdir. Heleki mercimek, bulgur ve nohut gibi yüksek değerliler bağırsak hareketlerini de düzenler. 100 gram bakliyat yediğiniz taktirde yüzde 5-10 arası düşüş yaşanacaktır.

2-Tam Tahıllılar: Hem gün boyu tok tutar. Hemde süt ile tüketildiğinde uzun süre bağırsakları rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır.

3-Yulaf Ezmesi: Bir kere yedikten sonra alışıp gün içinde de tüketmek isteyeceğiniz bir besindir. Özellikle kırmızı meyveler ve üzerine çiğ fındık ve badem gibi yemişlerle zenginleştirebilirsiniz. Bilimsel araştırmalara göre düzenli tüketildiğinde kötü kolestrolde düşüşler gözlenmiştir.

4-Ceviz: Omega 3 değeri yüksek olan ceviz, günde 2-3 adet yenmesi tavsiye edilir.

5-Keten Tohumu: Salatalarınıza, kahvaltı ürünlerinize katarak tüketebilirsiniz. /images/haberler/2021/03/z.jpgorlanıyorsanız keten tohumu yağı da kullanabilirsiniz. Jel kıvamı verir.

6-Balık: Haftada 2 gün yenmesi lazım. Omega değeri en yüksek olanlardan. Saymakla bitmez faydası bulunuyor.

7-Sarımsak: Tüketilmesi gereken en önemli besinlerden biridir. En etkili düşürücüler arasında yerini ilk sırada alır.

8-Elma: Günde 1 adet elma yiyerek diyt listenize eklenerek tüketebilirsiniz, özellikle yeşil elma toksit attrırıcı özelliğide bulunmaktadır.

9-Sebze ve Yeşillik: Temel beslenme listenizde olmazsa olmazlardandır. Mutlaka her öğününüzde yeşillik olması sizin sağlığınız açısından önemlidir. Sebze ve yeşillikler yüksek oranda antioksidan içerir bu yüzden kolestrole etkisi büyüktür.

10-/images/haberler/2021/03/z.jpgeytinyağ: Katıksız, saf rafinesini bulduğunuz zaman tüm yiyeceklerinize gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Antioksidan özelliği sayesinde kanda da düşüş sağlar.