Kızılcık suyunun neye yararı vardır? Kızılcık suyu yapılışı

Kızılcık suyu nasıl yapılır?
Kış aylarında grip, nezle gibi hastalıklara iyi gelen kızılcık suyu, kilo vermek isteyenlerin de başvurduğu bir yöntemdir. Kızılcık suyu şu şekilde yapılır:
- Kızılcıklar toplanır.
- Toplanan kızılcıklar yıkanır.
- Kızılcıklar haşlanır.
- Haşlanan kızılcıklar süzgeçten geçirilir.
- Süzgeçteki taneler ezilir.
- Kızılcık suyuna tarçın eklenir.
- İsteğe göre suya şeker atılır.
- Kaynadıktan sonra soğutulan su, buzdolabında saklanır.
- Tadına göre su ile karıştırılarak içilebilir.
- Et sosu olarak kullanılabilir.
Kızılcık suyu faydaları nelerdir?
- Kalp hastalıklarına iyi gelen kızılcık suyu, içinde bulundurduğu polifenoller ve flavonoidler ile birçok hastalığa iyi gelir.
- Oksijenin düzenli dolaşımını sağlar.
- Felç ve kalp krizi riskini azaltır.
- Mikroorganizmaları öldüren kızılcık suyu, idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıklarda ağrıyı kesmek için kullanılabilir.
- Enfeksiyonları sonlandırabilme özelliği olan kızılcık suyu, kullanılması halinde bakteri ve enfeksiyonların çoğalmamasını sağlar.
- Kızılcık suyu içenlerin idrarları daha asitli olur. Bu nedenle bakteri üremesi gözlemlenmez.
- Kızılcık suyu içinde bulundurduğu mineraller bakımından kansere karşı güçlü bir silahtır.
- Flavonol ve antosiyanin glikozitleri kanser hücrelerinin artmamasını sağlar.
- Kanser türlerinin çoğunda etkin bir şekilde kullanılabilen kızılcık suyu, bu kanser türlerinde bulunan hücrelerin yavaşlamasına neden olduğu bilinmektedir.
- Mide zarını güçlendiren kızılcık suyu bu sayede gastrit gibi hastalıkların yaşanmamasına yardımcı olur.
- Sindirim sistemine yardımcı olan kızılcık suyu, kişilerin sindirimde yaşadığı sorunlardan kurtulmasını sağlar.
- Bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelen kızılcık suyu, zararlı toksinleri temizler.
- Kızılcık suyunun %90’ı sudur.
- Spor ve diyet yapan insanların kızılcık suyu içmesi halinde kişilerin kilo vermesi kolaylaşır. Kola vb. içeceklerin aksine sağlıklı olan bu su, kişilerin mide ve sindirim sistemini rahatlatır.
- Kızılcık suyu içinde kalsiyum, D vitamini ve demir bulundurmaktadır. Hamile kadınlar kızılcık suyu içerek hamilelik döneminde daha güçlü bir hale gelebilir.
- Ağız ve diş sağlığı içinde önemli olan kızılcık suyu, plak ve tartar oluşumunu önler.
- Diş ve diş etleri sağlığı için önemli bir rolü bulunan kızılcık suyu tüketilmesi halinde ağızda oluşacak enfeksiyon ve bakteri oluşumunu engeller.
- Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi gelen kızılcık suyu, antioksidan özelliği ile vücudu dirençli hale getirir.
Son Güncelleme: 28.10.2020 14:01