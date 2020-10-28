Kızılcık suyunun neye yararı vardır? Kızılcık suyu yapılışı

Kızılcık suyu nasıl yapılır?

Kızılcık ağacının meyveleri ile yapılan, Karadeniz bölgesinde yetişen kızılcık ağacının meyvesinin toplanması ile birlikte işleme girer. Sonbahar aylarında meyve veren ağaç, kızılcık suyu dışında verdiği meyveyi kurutarak da yenilebilir. Sulu bir meyve olan kızılcığın, hem suyu hem de kendisi oldukça sağlıklı bir besindir.

Kış aylarında grip, nezle gibi hastalıklara iyi gelen kızılcık suyu, kilo vermek isteyenlerin de başvurduğu bir yöntemdir. Kızılcık suyu şu şekilde yapılır:

Kızılcıklar toplanır.

Toplanan kızılcıklar yıkanır.

Kızılcıklar haşlanır.

Haşlanan kızılcıklar süzgeçten geçirilir.

Süzgeçteki taneler ezilir.

Kızılcık suyuna tarçın eklenir.

İsteğe göre suya şeker atılır.

Kaynadıktan sonra soğutulan su, buzdolabında saklanır.

Tadına göre su ile karıştırılarak içilebilir.

Et sosu olarak kullanılabilir.

Kızılcık suyu faydaları nelerdir?