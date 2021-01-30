İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Kısıtlamalar ne zaman biter, gevşeme olur mu?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılama sürecinin ardından kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar kısıtlamalar ne zaman biter, gevşeme olur mu sorularını araştırıyor.

30 Ocak 2021 Cumartesi 15:08
Kısıtlamalar ne zaman biter, gevşeme olur mu?
Takip Et:

Koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından kısıtlamalar arttırılmıştı. Son alınan kısıtlamalara göre hafta sonları sokağa çıkma ve hafta içi saat 21:00’den sonra sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Öte yandan eğitim öğretimde uzaktan eğitim şeklinde devam ettirildi. Öte yandan son günlerde vaka sayısında büyük bir düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Koca, alınan tedbirler kapsamında vaka sayılarından %80’e yakında bir düşüş olduğunu açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman kalkacağı sorusunu gündeme getirdi. Ancak yetkililer mutant virüs nedeniyle kısıtlamaların bir süre daha devam etmesi gerektiğini söylüyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, Türkiye’de 5 binin altına düşen vaka sayılarının 7 binin üzerine çıktığını, bu durumun mutant virüsle ilgisine dair bir kanıt olmasa da, konunun yakında takip edildiğini ifade etti.

Kısıtlamalar azaltılacak mı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, kısıtlamaların henüz azaltılması gibi bir durumun olmadığını söyledi. Vatandaşların aşıya duyarlı olduğunu ifade eden Turan sözlerine şu şekilde devam etti;

"Bizim aslında planımız 50 milyon aşı. Ancak tabii peyderpey gelen aşılar sürecin devam etmesi anlamında bizi rahatlatacaktır. Halkın aşıya olan duyarlılığı ve beklentisi çok yüksek. Aşı kabulü çok iyi oldu. Oluşturulan aşılama sistemi de gayet iyi işliyor. O nedenle aşılama çok hızlı. Vaka artışının iki nedeni olabilir. Birincisi aşılama sürecinin başlamasıyla halkta rahatlama olabilir, ikincisi Avrupa’da yayılan salgın bize de yansıyor. Ülkemizde mutant virüs henüz çok tespit edilmiş değil. Şu anda kısıtlamalarda bir gevşeme olmayacağını tahmin ediyorum."

Kısıtlamalar ve aşılama süreci hakkında konuşan bir isimde Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz oldu. Hasöksüz, şu anda toplam 6.5 milyon kişinin aşılandığını ve bu durumun ölüm oranlarının azalmasında etkili olacağını söyledi. Aşının mutasyona uğramış virüse karşı da etkili olduğunu ifade eden Hasöksüz, aşı olunsa dahi maske ve sosyal mesafe kuralarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Vaka sayılarındaki artışın nedeni ne?

Son dönemde artan vaka sayılarına da değinen Mustafa Hasöksüz, vaka artışının temel nedeni olarak vatandaşların kısıtlamaları uymamasını gösterdi. Uludağ başta olmak üzere kış turizminin yaygın olduğu otellerde yapılan eğlencelere dikkat çeken Hasöksüz, bu gibi durumlar vaka sayılarının artmasına neden olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanından kısıtlamalara dair açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mutasyona uğrayan virüse karşı alınacak önlemlere yönelik sorulan soruya Bilim Kurulu’nun tavsiyelerini dikkate alacaklarını söyleyen Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti;

“Ama ben daha çok değerlendirmeleri vefatla ilgili yapıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Bundan dolayı da ben ümitliyim. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum. Gerek okullarla alakalı, gerekse son dönemde bu restoranlarla ilgili, bunun yanında bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire, biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Bunun için de son açıklamalarımda mali destekler noktasında 1000 lirayla, 750 ve 500 lira gibi bir desteği 3 ay süreyle verme kararı aldık ve bu adımı atmakla da çok ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız. Çünkü şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz."



Son Güncelleme: 30.01.2021 15:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KsıtılamaKoronavirüsGevşeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim dünyasını şok eden olay! Koronavirüs mutasyonlarının ikisi aynı anda tespit edildi
Bilim dünyasını şok eden olay! Koronavirüs mutasyonlarının ikisi aynı anda tespit edildi
17 ilde mutasyonlu virüs tehlikesi! 128 kişide tespit edildi
17 ilde mutasyonlu virüs tehlikesi! 128 kişide tespit edildi
Güney Afrika'da ortaya çıktı, Bakan Koca'dan çifte mutasyonlu virüs uyarısı!
Güney Afrika'da ortaya çıktı, Bakan Koca'dan çifte mutasyonlu virüs uyarısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı paylaşımı
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan yerli aşı açıklamaları!
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan yerli aşı açıklamaları!
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek

Popüler Haberler

Arka Sokaklar Rıza Baba neden karakolluk oldu?
Başakşehir Hatayspor maç özeti ve golleri izle! Hatay 5 Başakşehir 1 özet
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 30 Ocak 2021 Cumartesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Feridun Siniroğlu kimdir, nereli?
Tövbeler Olsun Makbuş kimdir? Gerçek adı nedir? Ayça Işıldar hakkında bilgiler
2021 Vodafone yükle kazan kampanyası ile 5 GB kadar bedava internet ve her yöne 1000 dakika konuşma paketi
Seni Çok Bekledim dizisi Umut kimdir? Ömer Gökay Şanlıer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Bim Heifer sterilizasyon spreyi alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Rüyada büyük fare görmek ne demektir? Rüyada büyük fare görmenin tabiri ve anlamı
Kira desteği yardımı başvurusu son gün ne zaman?
E-devlet MTV borç sorgulama, ödeme ve hesaplama işlemleri nasıl yapılır?
Fed faiz kararı Aralık 2020 nedir, ne zaman açıklanacak?
Kadir Gecesi Ne Zaman? 2019 Yılı Kadir Gecesi Hangi Tarihe Denk Geliyor?
İsim-Şehir-Hayvan-Bitki oyunu nedir, nasıl oynanır, kuralları nelerdir?
2020 Ocak Netflix dizi ve filmleri
İbo Show Ali Sunal kimdir, nereli? Ali Sunal kaç yaşında, evli mi?
Gönül Dağı dizisi İsmet kimdir? Ali Toptaş yaşı ve oynadığı diziler
Mendirman Celaleddin dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Sen Çal Kapımı dizisi Prens Seymen kimdir? Mert Öcal'ın hayatı!
PTTAVN ucuz ayçiçek yağı nasıl alınır? PTT ayçiçek yağı satışı ne zaman başlar?
Kuzey Yıldızı dizisinde Fahriye karakterine Ayçin İnci hayat veriyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.