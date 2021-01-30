Kısıtlamalar ne zaman biter, gevşeme olur mu?

Koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından kısıtlamalar arttırılmıştı. Son alınan kısıtlamalara göre hafta sonları sokağa çıkma ve hafta içi saat 21:00’den sonra sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Öte yandan eğitim öğretimde uzaktan eğitim şeklinde devam ettirildi. Öte yandan son günlerde vaka sayısında büyük bir düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Koca, alınan tedbirler kapsamında vaka sayılarından %80’e yakında bir düşüş olduğunu açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman kalkacağı sorusunu gündeme getirdi. Ancak yetkililer mutant virüs nedeniyle kısıtlamaların bir süre daha devam etmesi gerektiğini söylüyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, Türkiye’de 5 binin altına düşen vaka sayılarının 7 binin üzerine çıktığını, bu durumun mutant virüsle ilgisine dair bir kanıt olmasa da, konunun yakında takip edildiğini ifade etti.

Kısıtlamalar azaltılacak mı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, kısıtlamaların henüz azaltılması gibi bir durumun olmadığını söyledi. Vatandaşların aşıya duyarlı olduğunu ifade eden Turan sözlerine şu şekilde devam etti;

"Bizim aslında planımız 50 milyon aşı. Ancak tabii peyderpey gelen aşılar sürecin devam etmesi anlamında bizi rahatlatacaktır. Halkın aşıya olan duyarlılığı ve beklentisi çok yüksek. Aşı kabulü çok iyi oldu. Oluşturulan aşılama sistemi de gayet iyi işliyor. O nedenle aşılama çok hızlı. Vaka artışının iki nedeni olabilir. Birincisi aşılama sürecinin başlamasıyla halkta rahatlama olabilir, ikincisi Avrupa’da yayılan salgın bize de yansıyor. Ülkemizde mutant virüs henüz çok tespit edilmiş değil. Şu anda kısıtlamalarda bir gevşeme olmayacağını tahmin ediyorum."

Kısıtlamalar ve aşılama süreci hakkında konuşan bir isimde Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz oldu. Hasöksüz, şu anda toplam 6.5 milyon kişinin aşılandığını ve bu durumun ölüm oranlarının azalmasında etkili olacağını söyledi. Aşının mutasyona uğramış virüse karşı da etkili olduğunu ifade eden Hasöksüz, aşı olunsa dahi maske ve sosyal mesafe kuralarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Vaka sayılarındaki artışın nedeni ne?

Son dönemde artan vaka sayılarına da değinen Mustafa Hasöksüz, vaka artışının temel nedeni olarak vatandaşların kısıtlamaları uymamasını gösterdi. Uludağ başta olmak üzere kış turizminin yaygın olduğu otellerde yapılan eğlencelere dikkat çeken Hasöksüz, bu gibi durumlar vaka sayılarının artmasına neden olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanından kısıtlamalara dair açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mutasyona uğrayan virüse karşı alınacak önlemlere yönelik sorulan soruya Bilim Kurulu’nun tavsiyelerini dikkate alacaklarını söyleyen Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti;

“Ama ben daha çok değerlendirmeleri vefatla ilgili yapıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Bundan dolayı da ben ümitliyim. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum. Gerek okullarla alakalı, gerekse son dönemde bu restoranlarla ilgili, bunun yanında bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire, biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Bunun için de son açıklamalarımda mali destekler noktasında 1000 lirayla, 750 ve 500 lira gibi bir desteği 3 ay süreyle verme kararı aldık ve bu adımı atmakla da çok ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız. Çünkü şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz."