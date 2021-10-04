Kış aylarında kapanma için sağlık bakanlığından haber geldi. Kapanma olacak mı?

Son zamanlarda artan vaka sayıları ile birlikte halk arasında kapanmanın olup olmayacağı konuşulmaya başlandı. Bakan Koca aşılama ve vaka sayısı ile ilgili açıklama yaptı. Koca pozitif çıkan vakaların genelde aşılamadan geçmeyen kişiler olduğunu belirtti. Bu konuda vatandaşların daha özenli olması gerektiğini ve aşılama oranının tüm yurda yayılması gerektiğini söyledi. Bunun yanı sıra Koca yine mesafe ve maskenin önemine vurgu yaptı.

Vaka sayılarının artışı önceki tedbirleri tekrar getirir mi?

Aşı olmayan vatandaşlar ne yapacak?

Kabine toplantısı ardından kısıtlamaların gelip gelmeyeceği konusunda merakta olan vatandaşları bilgilendirme adına açıklamalar yapıldı. Kameralar karşısında açıklama yapan Bakan Koca, tedbirlerin tekrardan gündeme gelmeyeceğini belirterek, aşılama oranının artmasının Türkiye’yi normal günlerine tekrar döndürebileceğini söyledi. Diğer ülkelerden farklı olarak Türkiye’de aşı konusunda herhangi bir yaptırım uygulanmadığı halde aşı oranının yüksek olduğunu belirtti.

Aşı olmayan vatandaşlar için PCR testi imkanı sunulacak. Yaptırımların olmadığını söyleyen Bakan Koca aşı olmayan vatandaşların 2 günde bir PCR testi vermeleri gerektiğini söyledi. Aşılamanın bağışıklık sistemini güçlendireceğini söyleyerek aşının önemine bir kez daha vurgu yaptı. Aşılama da yaşın on ikiye düştüğünü söyleyen Bakan yerli aşının ise yakında uygulanmaya başlanacağını söyledi.