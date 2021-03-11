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Kış aylarında diş sızlaması neden artar?

Kış aylarında diş sızlaması yaşayan vatandaşlarımız soğuk havalarda diş sızlaması artar mı sorusunun yanıtlarını arıyor. Konuyla ilgili uzmanlardan açıklamalar geldi.

11 Mart 2021 Perşembe 22:32
Kış aylarında diş sızlaması neden artar?
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Birçok vatandaşımız son zamanlarda diş sızlamasından yakınıyor. Kış aylarında diş sızlaması yaşayan birçok vatandaşımız, acaba soğuk havalarda diş sızlaması artar mı sorusunun yanıtlarını aramaya başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan uzman doktorlar, soğuk havalarda genellikle diş ve ağız hastalıkları meydana gelebileceğini, özellikle kış aylarında diş ve ağız sağlığına çok fazla önem verilmesi gerektiğini ifade ettiler. En önemli sağlık problemleri arasında bulunan diş ve ağız eti hastalıkları, hayatı tehdit eden önemli hastalıklar arasında gelmektedir. Bir düşün bile çürük olması insanı mahveden unsurlar arasında yer alıyor. Uzmanlar soğuk havalarda diş ve ağız rahatsızlıklarının çoğaldığını ifade ediyor. Bu konuda vatandaşlarımızı uyaran uzmanlar özellikle kış aylarında bu tür rahatsızlıklara karşı daha fazla bakım ve önlem yapılması gerektiğini ifade ediyorlar.



Son Güncelleme: 11.03.2021 22:32
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Anahtar Kelimeler:
Diş SızlamasıKışSoğuk
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