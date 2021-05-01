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Kırım Kongo kabusu geri döndü! Belirtileri Kovid-19 ile aynı..

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görevli Doç. Dr. Gökçe Gayretli Aydın, kenelerden bulaşan ve ateş, yüksek oranda halsizlik ve vücut ağrısı gibi belirtileri olan Kırım Kongo hastalığının genel semptomlarının Kovid-19'la aynı olduğunu ve mutlaka bu durum öncesinde kene temasının sorgulaması gerektiğini söyledi.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 13:20
Kırım Kongo kabusu geri döndü! Belirtileri Kovid-19 ile aynı..
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Geçtiğimiz günlerde Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan Emre Selim Geçici'nin (16) bahçede olduğu sırada kendisini kene ısırmasından sonra tekrar gündeme gelen 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile ilgili uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Özellikle pandemi döneminde olduğumu şu günlerde kalabalıktan uzaklaşmak için doğaya gelen kişilerin kenelere karşı dikkatli olmaları gerektiği çünkü bu hastalığın belirtilerinin Kovid-19'la aynı olması nedeniyle meydana gelen ateşli hastalıkta Kovid-19'u sorgulamanın yanı sıra kene temasının da mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Doğal ortamda bulunmak isteyenlerin vücudu tam kapatan kıyafetler giymelerini ve kenenin görülebilmesi içinde açık renk kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen uzmanlar KKKA hastalığı ile Kovid-19'un belirtilerinin benzerlik gösterdiğini ve bu konuda çok dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundular.

KTÜ Tıp Fakültesi'nde çocuk enfeksiyon hastalıkları bölümünde öğretim üyeliği görevinde bulunan Doç. Dr. Gökçe Gayretli Aydın, KKKA mevsimi başladığını ve kenelerle bulaşan bu hastalığını kenenin tutunmasından sonraki 10 gün içerisinde yüksek ateş, halsizlik ve baş ağrılarının yanı sıra vücut ağrısı ile ishal gibi belirtiler gösterdiğini ve ilk başta Kovid-19 gibi görülen hastalığın bazılarında kene ısırması olduğunun anlaşıldığını söyledi.  Bağ ve bahçelerde dolaştıktan sonra belirtilen semptomları gösteren kişilerin öncelikle kene temasının mutlaka sorgulaması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Aydın, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi kesiminde yüksek ateşi olan çocukların vücutlarında kenelerin tutunmasının değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Doç. Dr. Gökçe Gayretli Aydın, böyle ortamlarda pantolon paçalarının çorap içerisinde olacak şekilde tüm vücudu saracak kıyafetler giyilmesi, dışarıda eve dönüşlerde ise tüm vücut kene açısından kontrol edilmesi ve şayet kene tutunmuşsa en yakın sağlık kuruluşuna giderek kenenin uzman tarafında çıkarılması gerektiğini kaydetti.

 

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 13:20
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Anahtar Kelimeler:
Kırım Kongo Kanamalı AteşiKKKABelirtileriKovid19 Belirtileri
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