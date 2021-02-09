Kırgızistan'da Kawasaki hastalığı alarmı
Kırgızistan'da korona virüs ile alakalı olabileceği düşünülen Kawasaki hastalığı, 15 çoçukta teşhiş edildi.
Durumları ağır olarak belirlendi
Uzakbayev Kawasaki sendromu görülen çocukların çoğunda korona virüs olduğunu belirtti. Uzakbayev, 13 çocuğun daha sağlık kontrolünden geçtiğini, çaçukların Kwasaki hastası olmadığı konusunda umutlu olduğunu belirtti
Kawasaki hastalığı özellikle 5-6 yaş çocuklarda göüreln damar iltihapları hastalıklarından biridir. Hastalığa etki eden sebep olarak da virüsler olduğu biliniyor.
Son Güncelleme: 09.02.2021 18:25