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Kırgızistan'da Kawasaki hastalığı alarmı

Kırgızistan'da korona virüs ile alakalı olabileceği düşünülen Kawasaki hastalığı, 15 çoçukta teşhiş edildi.

09 Şubat 2021 Salı 18:25
Kırgızistan'da Kawasaki hastalığı alarmı
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Kırgızistan'da Kawasaki hastalığı alarmı

Kırgızistan'da korona virüs ile alakalı olabileceği düşünülen Kawasaki hastalığı, 15 çoçukta teşhiş edildi.

Durumları ağır olarak belirlend

i

Kırgızistan Ulusal Anne ve Çocuk Sağlığı Koruma Merkezi Direktörü Kamçıbek Uzakbayev, yapılan teşhişler sonucunda ülkede 15 çocuğun Kwasaki sendromu hastalığına yakalandığını belirtti. Kawasaki sendromu görülen çocukların yaşlarının 2 ila 16 olduğunu belirten Uzakyev, hastaların durumunun ağır olduğunu belirtti

Uzakbayev Kawasaki sendromu görülen çocukların çoğunda korona virüs olduğunu belirtti. Uzakbayev, 13 çocuğun daha sağlık kontrolünden geçtiğini, çaçukların Kwasaki hastası olmadığı konusunda umutlu olduğunu belirtti

Kawasaki hastalığı özellikle 5-6 yaş çocuklarda göüreln damar iltihapları hastalıklarından biridir. Hastalığa etki eden sebep olarak da virüsler olduğu biliniyor.



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:25
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Anahtar Kelimeler:
KawasakiKırgizistan
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