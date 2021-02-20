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Kimyasal madde kullanmadan en sağlıklı temizlik yapma yöntemleri

Kimyasal kullanmadan evde temizlik malzemesi nasıl yapılır? Evde kimyasal malzeme kullanmadan temizlik malzemesi yapmak için gereken malzemeler neler? Evde temizlik malzemesi yapma yolları neler? Sağlıklı bir hayatı tercih eden insanlar evde bulunan malzemelerle sağlıklı kimyasalsız temizlik malzemesi yapma yollarını merakla araştırıyorlar.

20 Şubat 2021 Cumartesi 10:25
Kimyasal madde kullanmadan en sağlıklı temizlik yapma yöntemleri
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Kimyasal Malzeme Kullanmadan Temizlik Yapma Yöntemleri!

Herkes artık gelişen teknolojiden dolayı pek çok kimyasal malzeme barındıran temizlik malzemelerini kullanmak istemiyor. Herkes evinde bulunan sağlıklı malzemelerle kimyasal barındırmayan temizlik malzemelerinin nasıl yapıldığını merakla araştırıyor.

Evlerinde bebek bulunan kişi ve kişiler, temizlik için kimyasal içermeyen ürünleri kullanmayı daha çok tercih ediyor.

Kimyasal Kullanmadan 10 Temizlik Malzemesi Yapma Yöntemi Nedir?

Kimyasal içermeden yapılabilecek 10 temizlik malzemesi şunlardır;

  • Çamaşır deterjanı
  • Yumuşatıcı
  • Cam – ayna temizleyici
  • Bulaşık deterjanı
  • Bulaşık makinesi deterjanı
  • Diş macunu
  • Yüzey temizleyici
  • Ahşap temizleyici
  • Halı deterjanı
  • Lavabo açıcı

Kimyasal Kullanmadan Çamaşır Deterjanı Yapma Yöntemi!

Kimyasal kullanmadan çamaşır deterjanı yapmak

,

 sağlıklı temizlik ürünü kullanmak için doğru seçeneklerden birisidir. Evde çamaşır deterjanı şu şekilde hazırlanır;

Malzemeler

:
  • 1 litre su
  • 1 bardak zeytinyağlı sabun tozu
  • 1 bardak çamaşır sodası
  • Yarım bardak boraks

Yapılışı

:
  • Su kaynatıldıktan sonra içerisine diğer malzemeler eklenir.
  • Her yıkamada bir kahve fincanı kadar karışımdan çamaşır makinesi deterjan gözüne eklenir.

Kimyasalsız Yumuşatıcı Nasıl Yapılır?

Kimyasalsız yumuşatıcı yapmak isteyene ve evlerde sıklıkla kullanılan yumuşatıcı yapmak isteyen kişiler aşağıdaki yolları izleyebilir.

Malzemeler

:
  • 1 bardak su
  • 1 çorba kaşığı karbonat
  • 1 kahve fincanı elma sirkesi
  • Birkaç amla uçucu güzel kokulu yağ

Yapılışı

:
  • Suyun içerisine bütün malzemeler karıştırılır.
  • Karışım çamaşır yıkanırken yumuşatıcı bölümüne eklenmelidir.

Kimyasalsız Cam-Ayna Temizleyicisi Nasıl Yapılır?

Evde kimyasalsız cam-ayna temizleyicisi yapmak isteyen kişiler aşağıdaki yolları izleyebilirler.

Malzemeler:

  • Yarım litre sirke
  • Yarım litre su
  • Birkaç damla arap sabunu

Yapılışı:

  • Sirke, su ve arap sabunu karıştırılır.
  • Karışım püskürtmeli bir kaba konur.
  • Cam ve aynaya püskürtülen karışım pamuklu bir bezle temizlenebilir.

Kimyasalsız Bulaşık Deterjanı Nasıl Yapılır?

Evde kimyasal kullanmadan bulaşık deterjanı yapmak isteyen kişiler aşağıdaki yolları izleyebilirler.

Malzemeler:

  • Bir bardak kaynar su
  • 1 bardak zeytinyağlı sabun tozu
  • 1 yemek kaşığı boraks
  • 1 yemek kaşığı karbonat

Yapılışı:

  • Tüm malzemeler kaynar suyun içerisine eklenir.
  • Karışım jel kıvamına gelene kadar karıştırılır.
  • Hazır olan karışım bulaşık süngerine dökülerek kullanılabilir.

Kimyasalsız Bulaşık Makinesi Deterjanı Nasıl Yapılır?

Evde kimyasal kullanmadan bulaşık makinesi deterjanı yapmak isteyen kişiler aşağıdaki yolları izleyebilirler.

Malzemeler:

  • ¼ bardak deniz tuzu
  • 2 yemek kaşığı limon tuzu
  • 1 bardak boraks
  • Yarım çay bardağı limon ya da mandalina suyu

Yapılışı:

  • Tüm tuzlar rondodan çekilir.
  • Boraks ve limon suyu karışıma eklenir.
  • Karışım bulaşık makinesi deterjanına konur.

Kimyasalsız Doğal Diş Macunu Nasıl Yapılır?

Evde kimyasal kullanmadan doğal diş macunu yapmak isteyen kişiler aşağıdaki yolları izleyebilirler.

Malzemeler

:
  • 3 yemek kaşığı karbonat
  • 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi
  • 15 – 20 damla nane yağı

Yapılışı

:
  • Tüm malzemeler karıştırılır.
  • Karışım homojen hale gelene kadar ağzı kapalı bir kavanozda saklanır.
  • İsteğe bağlı nane yapı yerine limon, karanfil, zencefil yağları da kullanılabilir.

Kimyasalsız Yüzey Temizleyici Nasıl Yapılır?

Evde kimyasal kullanmadan doğal yüzey temizleyicisi yapmak isteyen kişiler aşağıdaki yolları izleyebilirler.

Malzemeler

:
  • Yarım litre sirke
  • Yarım litre su
  • 5 – 6 tane portakal

Yapılışı

:
  • Portakal kabukları sirkenin içerisine atılır.
  • Karışım ağzı kapaklı bir kapta iki hafta bekletilir.
  • Süre dolunca kabuk posaları çıkartılarak sirke ile aynı miktarda su eklenir.

Kimyasalsız Ahşap Temizleyicisi Nasıl Yapılır?

Evde kimyasal kullanmadan ahşap temizleyicisi yapmak isteyen kişiler aşağıdaki yolları izleyebilirler.

Malzemeler

:
  • Bitkisel yağ (sevilen bir kokuda)
  • Limon suyu ya da sirke
  • Diş macunu

Yapılışı

:
  • Limon suyu ve bitkisel yağ eşit ölçüde karıştırılır.
  • Karışım ile parkeler ve ahşap mobilyalar silinebilir.
  • Lekeleri çıkarmak için diş macunu da eklenebilir.

Kimyasalsız Halı Deterjanı Nasıl Yapılır?

Evde kimyasal kullanmadan halı deterjanı yapmak isteyen kişiler aşağıdaki yolları izleyebilirler.

Malzemeler

:
  • 1 bardak mısır nişastası
  • Sirkeli su
  • Bir avuç tuz ya da soda

Yapılışı

:
  • Orta boyda bir halı için bir bardak mısır nişastası halının üzerine serpilir.
  • Bir saat beklenir ve ardından elektrikli süpürge ile süpürülür.
  • Ardından sirkeli su ile halı silinir.
  • Lekeleri çıkarmak için lekeli bölgelere tuz ya da soda serpilebilir.

Kimyasalsız Lavabo Açıcı Nasıl Yapılır?

Evde kimyasal karışım yapmadan lavabo açıcı yapmak isteyen kişiler aşağıdaki yolları izleyebilirler.

Malzemeler

:
  • Yarım bardak karbonat
  • Yarım bardak sirke
  • 1 litre su

Yapılışı

:
  • Yarım bardak karbonat ve karım bardak sirke tıkalı lavaboya dökülür.
  • 15 dakika beklenir.
  • Sıcak su dolu çaydanlık lavaboya dökülür.

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 10:25
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