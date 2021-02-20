Kimyasal madde kullanmadan en sağlıklı temizlik yapma yöntemleri

Kimyasal Malzeme Kullanmadan Temizlik Yapma Yöntemleri!

Herkes artık gelişen teknolojiden dolayı pek çok kimyasal malzeme barındıran temizlik malzemelerini kullanmak istemiyor. Herkes evinde bulunan sağlıklı malzemelerle kimyasal barındırmayan temizlik malzemelerinin nasıl yapıldığını merakla araştırıyor.

Evlerinde bebek bulunan kişi ve kişiler, temizlik için kimyasal içermeyen ürünleri kullanmayı daha çok tercih ediyor.

Kimyasal Kullanmadan 10 Temizlik Malzemesi Yapma Yöntemi Nedir?

Kimyasal içermeden yapılabilecek 10 temizlik malzemesi şunlardır;

Çamaşır deterjan ı

ı Yumuşatıcı

Cam – ayna temizleyici

Bulaşık deterjanı

Bulaşık makinesi deterjanı

Diş macunu

Yüzey temizleyici

Ahşap temizleyici

Halı deterjanı

Lavabo açıcı

Kimyasal Kullanmadan Çamaşır Deterjanı Yapma Yöntemi!

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Malzemeler

1 litre su

1 bardak zeytinyağlı sabun tozu

1 bardak çamaşır sodası

Yarım bardak boraks

Yapılışı

Su kaynatıldıktan sonra içerisine diğer malzemeler eklenir.

Her yıkamada bir kahve fincanı kadar karışımdan çamaşır makinesi deterjan gözüne eklenir.

Kimyasal kullanmadan çamaşır deterjanı yapmaksağlıklı temizlik ürünü kullanmak için doğru seçeneklerden birisidir. Evde çamaşır deterjanı şu şekilde hazırlanır;

Kimyasalsız Yumuşatıcı Nasıl Yapılır?

Kimyasalsız yumuşatıcı yapmak isteyene ve evlerde sıklıkla kullanılan yumuşatıcı yapmak isteyen kişiler aşağıdaki yolları izleyebilir.

Malzemeler

1 bardak su

1 çorba kaşığı karbonat

1 kahve fincanı elma sirkesi

Birkaç amla uçucu güzel kokulu yağ

Yapılışı

Suyun içerisine bütün malzemeler karıştırılır.

Karışım çamaşır yıkanırken yumuşatıcı bölümüne eklenmelidir.

Kimyasalsız Cam-Ayna Temizleyicisi Nasıl Yapılır?

Evde kimyasalsız cam-ayna temizleyicisi yapmak isteyen kişiler aşağıdaki yolları izleyebilirler.

Malzemeler:

Yarım litre sirke

Yarım litre su

Birkaç damla arap sabunu

Yapılışı:

Sirke, su ve arap sabunu karıştırılır.

Karışım püskürtmeli bir kaba konur.

Cam ve aynaya püskürtülen karışım pamuklu bir bezle temizlenebilir.

Kimyasalsız Bulaşık Deterjanı Nasıl Yapılır?

Evde kimyasal kullanmadan bulaşık deterjanı yapmak isteyen kişiler aşağıdaki yolları izleyebilirler.

Malzemeler:

Bir bardak kaynar su

1 bardak zeytinyağlı sabun tozu

1 yemek kaşığı boraks

1 yemek kaşığı karbonat

Yapılışı:

Tüm malzemeler kaynar suyun içerisine eklenir.

Karışım jel kıvamına gelene kadar karıştırılır.

Hazır olan karışım bulaşık süngerine dökülerek kullanılabilir.

Kimyasalsız Bulaşık Makinesi Deterjanı Nasıl Yapılır?

Evde kimyasal kullanmadan bulaşık makinesi deterjanı yapmak isteyen kişiler aşağıdaki yolları izleyebilirler.

Malzemeler:

¼ bardak deniz tuzu

2 yemek kaşığı limon tuzu

1 bardak boraks

Yarım çay bardağı limon ya da mandalina suyu

Yapılışı:

Tüm tuzlar rondodan çekilir.

Boraks ve limon suyu karışıma eklenir.

Karışım bulaşık makinesi deterjanına konur.

Kimyasalsız Doğal Diş Macunu Nasıl Yapılır?

Evde kimyasal kullanmadan doğal diş macunu yapmak isteyen kişiler aşağıdaki yolları izleyebilirler.

Malzemeler

3 yemek kaşığı karbonat

3 yemek kaşığı Hindistan cevizi

15 – 20 damla nane yağı

Yapılışı

Tüm malzemeler karıştırılır.

Karışım homojen hale gelene kadar ağzı kapalı bir kavanozda saklanır.

İsteğe bağlı nane yapı yerine limon, karanfil, zencefil yağları da kullanılabilir.

Kimyasalsız Yüzey Temizleyici Nasıl Yapılır?

Evde kimyasal kullanmadan doğal yüzey temizleyicisi yapmak isteyen kişiler aşağıdaki yolları izleyebilirler.

Malzemeler

Yarım litre sirke

Yarım litre su

5 – 6 tane portakal

Yapılışı

Portakal kabukları sirkenin içerisine atılır.

Karışım ağzı kapaklı bir kapta iki hafta bekletilir.

Süre dolunca kabuk posaları çıkartılarak sirke ile aynı miktarda su eklenir.

Kimyasalsız Ahşap Temizleyicisi Nasıl Yapılır?

Evde kimyasal kullanmadan ahşap temizleyicisi yapmak isteyen kişiler aşağıdaki yolları izleyebilirler.

Malzemeler

Bitkisel yağ (sevilen bir kokuda)

Limon suyu ya da sirke

Diş macunu

Yapılışı

Limon suyu ve bitkisel yağ eşit ölçüde karıştırılır.

Karışım ile parkeler ve ahşap mobilyalar silinebilir.

Lekeleri çıkarmak için diş macunu da eklenebilir.

Kimyasalsız Halı Deterjanı Nasıl Yapılır?

Evde kimyasal kullanmadan halı deterjanı yapmak isteyen kişiler aşağıdaki yolları izleyebilirler.

Malzemeler

1 bardak mısır nişastası

Sirkeli su

Bir avuç tuz ya da soda

Yapılışı

Orta boyda bir halı için bir bardak mısır nişastası halının üzerine serpilir.

Bir saat beklenir ve ardından elektrikli süpürge ile süpürülür.

Ardından sirkeli su ile halı silinir.

Lekeleri çıkarmak için lekeli bölgelere tuz ya da soda serpilebilir.

Kimyasalsız Lavabo Açıcı Nasıl Yapılır?

Evde kimyasal karışım yapmadan lavabo açıcı yapmak isteyen kişiler aşağıdaki yolları izleyebilirler.

Malzemeler

Yarım bardak karbonat

Yarım bardak sirke

1 litre su

Yapılışı