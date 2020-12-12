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Kime ne zaman aşı yapılacak? Koronavirüs aşı takvimi belli oldu mu?

Tüm dünyayı alt üst eden koranavirüs salgınında, aşı konusunda olumlu haberlerin gelmesi bir nebze de olsa insanları umutlandırdı. Aşı çalışmalarında sona gelinmesi ve aşı siparişlerinin verilmesi, ilk olarak kimlerin aşı olacağı sorusunu da akıllara getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

12 Aralık 2020 Cumartesi 15:48
Kime ne zaman aşı yapılacak? Koronavirüs aşı takvimi belli oldu mu?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce aşının geleceği tarihin 11 Aralık olacağını açıklamıştı. Son yaptığı açıklamada da hemen hemen bu tarihin geçerli olacağını söyledi ve aşının 3-4 gün içerisinde ülkemize geleceğini aktardı. Aşı geldikten sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda iki hafta incelenecek ve güvenlik testlerinden geçirelecek. Bu testlerden geçmeden aşının yapılmasının söz konusu olmadığı belirten Bakan Koca, testlerin olumlu sonuçlarının ardından aşılamanın başlayacağı söyledi. Testler başarılı geçerse ilk olarak sağlık çalışanları aşı olacak. Ay sonunda aşılamanın başlayacağını aktaran Koca, kimlerin aşı olacağı ile ilgili yeni bilgiler verdi.

 

Aşı takvimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından daha önce açıklanmıştı. İlk olarak sağlık çalışanlarının aşı olacağını aktaran Koca, sonrasındaki aşı sıralamasını açıklamıştı.

 

Son yaptığı açıklamada yeni bilgiler veren Bakan Koca, hamile ve 18 yaş altının ilk aşamada aşı olmayacağını belirtti. 18 yaş altı için aşı uygulamalarının Çin’de devam ettiğini söyleyen Koca, oradaki sonuçlara göre hareket edeceklerini belirtti.

 

Bakan Koca, en çok merak edilen soruyla ilgili de açıklama yaptı. Aşının zorunlu olup olmayacağı herkes tarafından merak ediliyor. Bakan Koca, aşının zorunlu olmasını şu an düşünmüyoruz açıklamasını yaptı.



Son Güncelleme: 12.12.2020 15:48
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KoranavirüsAşıKorana AşısıSağlık BakanlığıFahrettin Koca
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