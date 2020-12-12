Kime ne zaman aşı yapılacak? Koronavirüs aşı takvimi belli oldu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce aşının geleceği tarihin 11 Aralık olacağını açıklamıştı. Son yaptığı açıklamada da hemen hemen bu tarihin geçerli olacağını söyledi ve aşının 3-4 gün içerisinde ülkemize geleceğini aktardı. Aşı geldikten sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda iki hafta incelenecek ve güvenlik testlerinden geçirelecek. Bu testlerden geçmeden aşının yapılmasının söz konusu olmadığı belirten Bakan Koca, testlerin olumlu sonuçlarının ardından aşılamanın başlayacağı söyledi. Testler başarılı geçerse ilk olarak sağlık çalışanları aşı olacak. Ay sonunda aşılamanın başlayacağını aktaran Koca, kimlerin aşı olacağı ile ilgili yeni bilgiler verdi.

Aşı takvimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından daha önce açıklanmıştı. İlk olarak sağlık çalışanlarının aşı olacağını aktaran Koca, sonrasındaki aşı sıralamasını açıklamıştı.

Son yaptığı açıklamada yeni bilgiler veren Bakan Koca, hamile ve 18 yaş altının ilk aşamada aşı olmayacağını belirtti. 18 yaş altı için aşı uygulamalarının Çin’de devam ettiğini söyleyen Koca, oradaki sonuçlara göre hareket edeceklerini belirtti.

Bakan Koca, en çok merak edilen soruyla ilgili de açıklama yaptı. Aşının zorunlu olup olmayacağı herkes tarafından merak ediliyor. Bakan Koca, aşının zorunlu olmasını şu an düşünmüyoruz açıklamasını yaptı.