Kim ne zaman aşılanacak? Aşı ne zaman başlayacak?

İlk aşının Türkiye’ye gelmesi 11 Aralık olarak planlanıyor. Aşının gelmesiyle birlikte 14 gün deneme testleri olacaktır bu süreç 14 günle kalmayıp, 15-20 günü de bulabilir. Yapılacak olan aşılama ise tahmini olarak en erken 25-26 Aralık tarihleri arasında olabilir.

Gerçekleşecek aşı stratejisinde ilerleyişte öncelikli grup en riskliler olacaktır. Sonrasında ise Polis, Asker ve öğretmenler ardından Hizmet Sektöründe bulunan kişiler ve son olarak da bütün bireyler olacaktır. Detayları ise şu şekildedir:

İLK GRUP EN ÇOK RİSKLERİ OLAN KİŞİLER OLACAK

Türkiye’de yapılacak aşı planlamasında ilk etapta sağlık çalışanları bulunacak. Daha sonra 65 yaş üzeri olup, kronik hastalığı olanlar ve kalabalık içerisinde yer alan öneğin huzurevlerinde ve bakımevlerinde yaşayan yaşlı kesin ve engelli vatandaşlarımızın aşı olması ön planda olacaktır.

İKİNCİ GRUPTA OLAN; POLİS, ASKER, ÖĞRETMENLER

İlk gruptan sonra ise toplum içinde hizmette bulunan kişilerimiz olarak planlanıyor bunlarsa; polis, asker, öğretmenler, adliye çalışanlarımız ve cezaevlerinde görevli olan çalışan vatandaşlarımız olacak.

ÜÇÜNCÜ GRUPTA İSE HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR

Kademe kademe devam eden aşılama sürecinde üçüncü grupta yer alacak vatandaşlarımız ise; belediye çalışanları, elektrik, doğalgaz, telefon, intenet vb. alanlarda hizmette bulunan vatandaşlarımız.

EN SON AŞAMADAYSA TÜM VATANDAŞLAR

“TEDARİK VE LOJİSTİKTE YETERLİYİZ”

Gerçekleşecek olan aşılama sürecinde son kademede ise bütün vatandaşların aşı olması gerekecek. Yine burada da bir öncelik olacaktır. Hasta olup en çok belirti gösterenler, toplum içinde sürekli hareket halinde olan çalışanlar, toplumdaki diğer vatandaşlara hastalık bulaştırma riski olup aynı zamanda taşıyıcı ihtimali olan kişiler ve son olarak da geriye kalan bütün vatandaşların aşı olabileceği bir planlama söz konusudur.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Mart ve Nisan ayında yerli aşının da gelmesiyle elimizin rahatlayacağı görüşünde: “Aşılama konusunda çok başarılı bir özgeçmişe sahibiz. Aşının tedariki ve lojistiğinde de oldukça yeterliyiz. Aşılama bu şekilde bir yaklaşımla ilerleyecek. Aşılama hem hastanelerde hem 1'inci basamak sağlık kuruluşlarında hem de iş sağlığı güvenliği hizmeti verilen yerlerde yapılarak ilerleyecek. Böylece tanımlanmış zaman dilimlerinde tanımlanmış gruplara grup halinde aşılanarak gidecek. Tanımlanan zaman dilimi Sağlık Bakanlığı web sayfasında yer alacak. Ne zaman kim tarafından aşılanacağı, nerede aşılanacağı duyurulacak. Vatandaşlarımız buralara başvurarak aşılarını yaptırabilecek. Şimdiden hemen herkes aşı olacak diye bir şey söylemek mümkün değil. Herkesin bir sıralama dahilinde aşılanacağını bilmemiz gerekiyor."

PROF. DR. KARA: İLK AŞI EN ERKEN 25-26 ARALIK’TA

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, gelecek günlerde Türkiye'de uygulanmaya başlanması planlanan aşının nitelikleri, etkisi ve diğer aşı çalışmalarıyla ilgili olan soruları yanıtladı.

Aşılar değerlendirilirken hangi kriterlere bakılıyor ?

Bu dönemdeki en büyük isteğimiz, aşıya erken ulaşabilmek. Ana kriterimizin de güvenlik olması gerekiyor. Aşıya bakarken ilaç gibi düşünmemek lazım. Aşılar çok sık ve detaylı incelenir. Çünkü sağlıklı kişiye yapacaksınız. Sadece bugün değil 3, 6 ay ya da 1 yıl sonra da herhangi bir etkisinin olmadığından emin olmamız gerekiyor. Güvenliğin ardından etkinliğine bakmanız lazım.

Türkiye'ye gelecek aşının güvenilirliği nasıl test edilecek?

Türkiye tüm aşı üreticileriyle görüşüyor. İlk etapta tedariki garantiye alınmış inaktif aşı var. Aynı zamanda mRNA aşısı var. İnaktif aşının tarihi ve geliş zamanı belli. mRNA aşısının görüşmeleri de şu anda devam ediyor. Bunlardan mümkün olduğu kadar da temin edilmeye çalışılıyor. Hızlı temin kadar güvenlik tarafı önemli. Türkiye şu kararı net olarak söylemiş değil. "Bu aşıyı hemen alıyorum" demedi. Türkiye, verilerine bakıyor.

Aşı gelince hemen yapılacak mı?

Türkiye'ye ilk aşı 11 Aralık'ta gelebilecek gibi görünüyor. Geldikten sonra en az 14 gün testleri sürecektir. Bu süre 15 gün ya da 20 gün olabilir. Aradaki testte bir sorun çıkarsa tekrar yapılır, değerlendirilir. Bizim aşı 11 Aralık'ta gelince en erken yapılacağı tarih 25-26 Aralık gibi olur.

Aşılar nasıl saklanacak?

İnaktif aşı, ölü aşı olduğu için o normal buzdolabı koşullarında saklanabiliyor. Daha rahat dağıtımı var. 2-8 derecede saklanabiliyor. Onu mutlaka değerlendirmemiz lazım. Öyle bir avantaj var. mRNA aşısı bilgiyi taşıdığı için, bu da çok kolay yıkıldığından dolayı eksi 70 derecenin altında saklanması gerekiyor. Bu biraz lojistik açıdan kısıtlayıcı olabilir. Bunun altyapısı da yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Türkiye için çok zor olmayacaktır