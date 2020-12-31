Kim ne zaman aşı yaptıracak? Aşı yapılacak tarih nereden öğrenilecek? E-nabız aşı takibi

Her gün günlük koronavirüs tablosunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gündemi aşılama ve aşı çalışmaları olmaya devam ediyor. Gazeteciler tarafından sorulan sorulara cevap veren Bakan Koca aşı ile ilgili detayları aktarmaya devam ediyor.

Çin aşısı Sinovac’ın ne zaman Türkiye’ye geleceği merak edilirken ne kadar aşı geleceği ve gelen aşıların kaç doz halinde uygulanacağı da merak edilenler arasında yerini alıyor.

Aşı kaç doz uygulanacak?

Gelen Çin aşılarının Aşı ve İlaç Depolarına gönderileceği ve aşı muhafaza işlemlerinin burada olacağı aktarılırken aşıların bakanlığa tahsis edilen özel araçlar ile illere gönderileceği açıklandı. Bakan Koca açıklamalarında aşının 28 gün ara ile 2 doz halinde verileceği açıklandı.

Aşı yaptırılacağı nereden öğrenilecek?

Aşı yaptırılacak kişilerin sorgulama işlemlerini nereden yapacağı merak ediliyor. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamalarda aşıların Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevular ile uygulanacağı açıklandı. Aşıları ilk kimlerin olacağı bilgisi ise Sağlık Bakanlığının resmi intenet sitesi üzerinden aktarıldı.