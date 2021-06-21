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Kilo veremiyorsanız dikkat! Bu hastalığa sahip olabilirsiniz..

Diyet ve spor aktiviteleri yapılmasına rağmen bir türlü kilo veremeyenler, kilo vermede zorlananlar dikkat! Bu problemlerin altında başka bir hastalık yaşıyor olabilirsiniz.

21 Haziran 2021 Pazartesi 18:16
Kilo veremiyorsanız dikkat! Bu hastalığa sahip olabilirsiniz..
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Kilo vermekte zorlananlar için çok önemli açıklamalarda bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdulkerim Özakay, kişilerde görülebilen tiroid iltihabının farklı çeşitlerinden biri olan Hashimoto Hastalığına dikkat çekti. Özellikle kadınlarda görülebilen bu hastalık diyet ve spor aktivitelerine rağmen bir türlü kilo veremeyen her yaş grubunda görülebileceğini söyleyen Özakay, tıptaki adıyla 'Hashimoto tiroiditi' hastalığıyla ilgili önemli detayları paylaştı.

Bağışıklık sistemini etkileyen ve oradan tiroit hücrelerine saldırarak ortaya çıkabilen bir otoimmün hastalık olduğunu söyleyen Op. Dr. Abdulkerim Özakay, insan vücudunun tiroit bezini yok etmesi için fazla miktarda anti-TPO antikoru ve anti-tiroglobulin antikorunu ürettiğini ve bu antikorlarında tiroit bezlerine saldırarak orada bulunan hücreleri harap ettiğini belirtti. Troid bezlerinin yaşadığı saldırılardan sonra küçüldüğünü ve hormon üretecek hücreye sahip olmadığını ifade eden Op. Dr. Özakay, bu durum sonucunda da kişide tiroit hormonuyla ilgili yetmezliğin ortaya çıktığını kaydetti.

Belirtilerinin genel olarak; kilo problemi, üşüme, ciltte kuruma, şişkinlik, ses kalınlaşması, aşırı yorgunluk ve kabızlığın yanı sıra, adet düzensilikleri, cinsel isteksizlik ve unutkanlığın olduğunu söyleyen Op. Dr. Abdulkerim Özakay, Hashimoto hastalığının, özellikle kadınlarda daha fazla görüldüğünü ve östrojen ile genetik yatkınlıklarının da belirgin risk faktörleri arasında olduğunu belirti.

HASTALIĞIN KESİN TEDAVİSİ YOK!

Hashimoto hastalığını tamamen ortada kaldıracak bir tedavi yönteminin olmadığı ve tedavisinin sadece tiroit hormon fazlalığını veya hormon azlığının önlenmesi olarak yapıldığını ifade eden Op. Dr. Abdulkerim Özakay, hastalığın ilk evresinde genel olarak tiroit zehirlenmesi olarak bilinen tiroit bezi büyümesine karşılık ilaç tedavisi uygulandığını kaydetti.


Son Güncelleme: 21.06.2021 18:16
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Anahtar Kelimeler:
Tiroid IltihabıHashimoto HastalığıKilo Verme SorunuKilo VerememeBelirtileri
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