Kepçe kulak ameliyatı nasıl yapılır? Kepçe kulak ameliyatı öncesi nelere dikkat edilmeli

İnsanlar dış görünüşlerine önem vermektedir. Bu noktada estetik görünen her organımız kendimizi iyi hissettirecektir. Simetrisini beğenmediğimiz ya da bizi mutlu etmeyen bir görünüşe sahip olan organımızı, geçireceğimiz küçük bir operasyonla düzeltmek mümkündür. Bu noktada insanların en çok rahatsız olduğu durumlardan biri kepçe kulaktır. Kepçe kulak ameliyatı, sanılanın aksine kolay bir işlem olup kişinin rahatsızlık duyacağı tüm durumları ortadan kaldırmaktadır.

Kepçe kulak ameliyatı nasıl yapılır?

Öncelikle kepçe kulak ameliyatı olabilmek için kişinin 18 yaşını beklemesine gerek yoktur. 6 yaşını doldurmuş her çocuk ebeveyn izni doğrultusunda ameliyat olabilmektedir. Deneyimli bir estetik cerrahın yapacağı operasyon ile lokal anestezi altında 2 saat içerisinde istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz. Ameliyat sırasında hastanın tercihine göre genel ya da lokal anestezi ile uyuşturma işlemi yapılır. Ardından baş ile kulak ayrımının bulunduğu kısımdan kesi atılarak içeri girilir. Daha sonra planlanmış olan santimler üzerinde çalışılarak simetrik açı belirlenir. Ardından ise kafa ile kıkırdak yapının birleşim yerlerinden dikiş atılarak operasyon sonlandırılır. Ameliyat ortalama 1-2 saat aralığında sürmektedir.

Kepçe kulak ameliyatı öncesi nelere dikkat edilmelidir?

Öncelikle kepçe kulak ameliyatı diğer operasyonlara göre daha küçük bir işlem olduğundan acısız ve ağrısızdır. Ameliyatlar genellikle kolay geçmektedir ve hastalar ameliyattan 1 saat sonra ayağa kalkıp yürümektedir. Ancak genel anestezi alan kişilerde kendine gelme süreci biraz uzayabilir. Ameliyat sonrasında banyo yapmak için bir süre beklenmelidir. Bu süreçte kulaklar bandajlı olacağından temizlik için ayrı bir özen gerektirmez.

Ameliyat öncesinde dikkat edilmesi gereken detaylar ise şunlardır:

-Ameliyat olacağınız klinik steril ve teknolojik hizmetlere uygun olmalıdır.

-Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş çalışma izin belgesi bulunmalıdır.

-Hastane ya da klinik seçimi doğru yapılmalı, daha önce aynı yerde ameliyat olmuş hastalarla görüşülerek görüşleri alınmalıdır.

-Ameliyat öncesinde kullanılan ilaçlar doktora bildirilmelidir.

-Kan sulandırıcı yiyecek, içecek ve ilaçlardan uzak durmalısınız.

Kepçe kulak ameliyatı fiyatları ne kadar?

Araştırmalara göre 2019 yılında kepçe kulak ameliyatı ve kulak memesi küçültme ameliyatı 2.000 TL ile 5.000 TL arasında farklılık göstermekteydi. Ancak bu yıl enflasyonun da artmasıyla klinikler fiyatları arttırdı. 2020 yılında kepçe kulak ameliyatları 3.000 TL’den başlıyor.