Kemik İliği kanseri nedir, belirtileri nelerdir?Kemik İliği kanseri tedavisi var mı?

Lenfoma veya lösemi gibi kanserler de kemik iliği ile ilişkili hastalıklardır. En yaygın görülen tipi multipl miyelomdur.

Eğer ilikteki hücrelerimiz normale göre daha hızlı bir şekilde büyüme gösteriyorsa kemik iliği kanseri meydana gelir. Kemik iliği içinde kanımı oluşturan kök hücreler sonucu meydana gelebilen bir kanser türüdür.

Belirtileri Nelerdir?

Belirtiler şu şekilde kendini gösterir;

1) Kemiklerde ağrı oluşması durumu. Hareket sonucu hassasiyet daha da artabilir. Sıklıkla kalça,kaburga veya sırttaki kemiklerde ağrı gözlenir.

2) Kemikler gücünü kaybederek kolayca kırılabilir. Uzun kemiklerimiz bu durumdan sıklıkla etkilenir.

3) Omuriliğinizin sıkışması durumu.

4) Oluşan kırıklar omurgada ise çökmeye hatta omurilik kısmında sıkışmaya sebebiyet verebilir. Bunun sonucunda uyuşma ve mesane veya bağırsakta kontrol kaybine sebep olabilir.

5) Kandaki kalsiyum seviyesi artabilir.

6) Anemi.

7) Tekrar eden enfeksiyonlar.

8) Eğer kanı pıhtılaştıran platelet sayısı azalırsa aşırı kanamalar gözükebilir.