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Kelebek hastalığının nedeni nedir ve neden ortaya çıkar?

Sistemik Lupus Ertematozus olarak adlandırılan Kelebek hastalığı, genellikle genç yaştaki kadınlarda görülmektedir. Peki, Kelebek hastalığının nedeni nedir ve neden ortaya çıkar? Haberin detaylarında.

20 Aralık 2020 Pazar 09:14
Kelebek hastalığının nedeni nedir ve neden ortaya çıkar?
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Lupus olarak bilinen Kelebek hastalığı, genç kadınlarda görüldüğü gibi neden ortaya çıktığı bilinmemektedir. Genellikle 15-45 yaş arasındaki kadınlarda görülen bu hastalığın tedavisi geç kalındığı takdirde ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

Hastalığın nedeni bilinmese de yapılan araştırmalarda Lupusun, enfeksiyonlar, hormanlar, ultaviyole ışınları ve bazı kimyalar maddeler ile bir ilişkisi olduğu düşünülmektedir. Kelebek hastalığının etkisiyle, bağışıklık sistemi, normalin ötesine geçerek kendi dokulara karşı savaş açmaktadır.

Lupus, vücuttaki birçok sistemi etkileyen önemli ve tehlikeli bir hastalıktır. Ateş, kilo kaybı, deri ve mukozalarda yaralar, eklem ağrısı, böbrek ve akciğer merkezi sinir sistemi tutulumuna yol açmaktadır.  Lupus hastalığında görülen en belirgin belirtilerde; yorgunluk, halsizlik, damar iltihabı, saç dökülmesi, eklem ağrısıdır.

Lupus hastalarının %70’i se böbrek tutulumuna yakalanmaktadır. Ağır vakalarda ise böbrek yetmezliğine yok açmaktadır. Aynı zamanda Lupus, sindirim sisteminde problemler yaşattığı gibi zatürreye de neden olmaktadır.

Kelebek hastalığı aynı zamanda doğuştan bireyde bulunabilir. Hastalığın tedavisi ise; uzun ve karmaşıktır. Hasta bireylerin, güneşten kaçınması ve düzenli bir hayat sürmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda, düzenli beslenmek, aşı olmak, hormonsuz beslenmek ve ilaç tedavisini düzenli sürdürmek tedavinin önemli yanlarıdır .

Lupus hastalığı, önceden fark edilmez ve kontrol altına alınmaz ise, vücutta yaygınlaşan iltihaba yol açacaktır.

 



Son Güncelleme: 20.12.2020 09:14
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Anahtar Kelimeler:
LupusKelebek HastalığıBöbrekHastalıkTedavi
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