Keçi sütünde koronavirüs için ne keşfedildi? Keçi sütü koronaya iyi mi geliyor?

Koronavirüs salgınıyla ilgili her geçen gün yeni bir bilgi ortaya atılıyor. Son olarak keçi sütünün koronavirüse iyi geldiği iddia edildi.

MArmarma Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğba Tunalı Akbay, keçi sütünün koronavirüse etkisi üzerine yürüttükleri çalışmalar Avrupa Farmakoloji Dergisinde yayınlandı.

Dergide keçi sütündeki protein olan beta-laktoglubini belli enzimlerle muamele ettikten sonra oluşan biyoaktif peptit denilen parçaların koronavirüs üzerinde etkili olduğu yazıldı. Prof. Dr. Akbay, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akbay açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Bilgisayar aracılı programlarla peptitlerin virüs üzerindeki bağlama noktalarının hepsiyle etkileşime girdiğini gözlemledik. Bu protein, reseptörleri kapatarak virüsün girişini önlemektedir. Koruyucu bir proteinin mevcudiyeti durumunda ilaç haline dönüştürülerek değerlendirilmesi gerekir. Proje, nazal sprey, maskelerin üzerine sıkılabilecek bir sprey ya da maskelerin arasına koyulabilecek bir materyal şeklinde kullanıma sunulabilir."