Kayseri Erciyes Üniversitesinde geliştirilen yerli aşı ne zaman çıkacak, yerli aşı ne zaman vurulmaya başlayacak? Yerli aşı çalışmalarında son durum ne?

Koronavirüs salgınına yönelik ülkemizde başlayan aşı çalışmasına yönelik sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ülkemizde ilk olarak insan deneylerinin yapıldığı Erciyes Üniversitesi’nde Faz-2 çalışmaları devam ediyordu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Faz-2 çalışmaları kapsamında 189 gönüllü kişinin aşılandığın duyurdu.

Mustafa Çalış açıklamasında şu ana kadar hiçbir yan etki görülmediğini, Nisan ayı sonuna kadar Faz-2 çalışmalarının sona ermesini ümit ettiğini sözlerine ekledi.

189 kişiye uygulanan yerli aşının Faz-2 çalışmaları kapsamında söz konusu kişilere ikinci doz aşılama ise dün başladı.

Faz-2 aşamasında 250 gönüllü kişi aşılanacak

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite tarafından geliştirilen yerli aşının 10 Şubat tarihinde Faz-2 çalışmalarına geçildiğini ve dün itibariyle ikinci doz aşılamanın başladığını ifade ederken, Faz-2 çalışmaları kapsamında 250 gönüllünün aşılanacağını belirtti. Ayrıca Faz-2 çalışmasının Nisan ayı sonuna kadar biteceğini söyleyen Çalış, çalışmaların güzel sonuçlarla ilerlediğini ifade etti.

Faz-1 aşamasının önemine vurgu yapan Çalış, bu aşamada ciddi bir yan etkini görülmediğini ve bu kapsamda Faz-2 çalışmalarının başladığını söyledi. Mustafa Çalış, Faz-2 çalışmalarında da sorun çıkmaması halinde çok büyük bir aşama kaydedileceğini belirtirken, bu sürecin Nisan ayı sonunda bitmesin istediklerini ifade etti.

Çalışmalar kapsamında detaylı bir raporu Sağlık Bakanlığı ile de paylaştıklarını ifade eden Çalış, bakanlığın çalışmaları yakında takip ettiğini belirtti.

Öte yandan Bakan Koca, son açıklamasında 5 yerli aşının da insan çalışmalara başladığını ve yakın bir süre içerisinde kendi aşılarımızın kullanılacağını ifade etmişti.

Faz-3 aşaması TÜSEB koordinasyonunda yürütülecek

Rektör Mustafa Çalış Faz-3 çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Mustafa Çalış açıklamasında;

"Faz 3 aşaması tek bir merkezden yapılacak bir aşama değil. Biz Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB'e aşımızı devrettik. Faz 3 aşaması TÜSEB koordinasyonunda yürütülecek. İnşallah Faz 3 aşamasında da üzerimize düşeni yaparız. Bu tüm Türkiye'de yapılacak bir aşama. Belki başka ülkelerde de olur" ifadelerini kullandı.

Yerli aşı ne zaman çıkacak?

Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında TÜBİTAK Başkanı Hasa Mandal, başkent Ankara’da öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Hasan Mandal, konuşmasına yerli aşı kullanımına ilişkin detaylara da değindi. Mandal, konuşmasında Erciyes Üniversitesinde Faz-2 çalışmalarının başladığını ve Nisan ayı sonunda Faz-3 çalışmalarına geçileceğini açıkladı.

Dünyada birçok ülkenin kendi aşısını ürettiğine değinen Hasan Mandal, Türkiye’nin de böyle zorlu bir süreçte kendi aşısını üretmesinin çok önemli olduğuna değindi ve aşı üretimine karşı olan kişilere karşı, aşı üretiminin mutlaka yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.