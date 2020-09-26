Kasık ağrısıyla gittiği hastanede ameliyat oldu, 1.5 kilo kist çıkarıldı!

Antalya Döşemealtı’da özel bir hastaneye kasık ağrısı şikayetiyle giden 56 yaşındaki kadın gerekli tüm muayenelerden geçti. Muayeneler sonucunda rahminde kist olduğu tespit edilen kadın ameliyata alındı.
Opr. Dr. Şerife Şeniz Süpürtülü, “Kist büyük olduğu için çevreye baskı yapıyordu. Yumurtalık kistleri hastaların yumurtalıklarından kaynaklı içi sıvı dolu keselerdir. En sık görüneni çatlamamış yumurta şeklinde olanlarıdır. Yumurtalık kistlerini menopoz çağındaki veya çocukluk çağındaki hastalarda mutlaka çıkartmamız gerekiyor. Özellikle büyük kistler, çevre dokularına, sinir baskıları yapabiliyor” açıklamasında bulundu. Süpürtülü ayrıca 1.5 kilo ağırlığında kist nedeniyle böbrekte bulunan taşların da düşmediğini, ameliyat ile hastanın böbreğindeki taşların da temizlendiğini aktardı.