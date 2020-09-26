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Kasık ağrısıyla gittiği hastanede ameliyat oldu, 1.5 kilo kist çıkarıldı!

Antalya’da kasık ağrısı sebebiyle hastaneye giden 56 yaşındaki kadının rahminden ameliyat ile 1.5 kilo kist çıkarıldı. Kistin büyüklüğünü görenler gözlerine inanamadı…

26 Eylül 2020 Cumartesi 14:13
Kasık ağrısıyla gittiği hastanede ameliyat oldu, 1.5 kilo kist çıkarıldı!
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Antalya Döşemealtı’da özel bir hastaneye kasık ağrısı şikayetiyle giden 56 yaşındaki kadın gerekli tüm muayenelerden geçti. Muayeneler sonucunda rahminde kist olduğu tespit edilen kadın ameliyata alındı.


Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Şerife Şeniz Süpürtülü tarafından ameliyat edilen 56 yaşındaki kadının rahminden 18 cm çapında 1.5 kilo ağırlığında kist çıkarıldı. Ameliyat sırasında kistin yanında hastanın böbreğinde bulunan taş da çıkarıldı.

Opr. Dr. Şerife Şeniz Süpürtülü, “Kist büyük olduğu için çevreye baskı yapıyordu. Yumurtalık kistleri hastaların yumurtalıklarından kaynaklı içi sıvı dolu keselerdir. En sık görüneni çatlamamış yumurta şeklinde olanlarıdır. Yumurtalık kistlerini menopoz çağındaki veya çocukluk çağındaki hastalarda mutlaka çıkartmamız gerekiyor. Özellikle büyük kistler, çevre dokularına, sinir baskıları yapabiliyor” açıklamasında bulundu. Süpürtülü ayrıca 1.5 kilo ağırlığında kist nedeniyle böbrekte bulunan taşların da düşmediğini, ameliyat ile hastanın böbreğindeki taşların da temizlendiğini aktardı.



Son Güncelleme: 26.09.2020 14:13
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Anahtar Kelimeler:
SağlıkAmeliyatKistHastane
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