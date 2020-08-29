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Karantinaya alınan koronavirüs hastasına gıda yardımı yapılıyor mu?

11:28 sularında basına yansıyan Karantinaya alınan koronavirüs hastasına gıda yardımı yapılıyor mu? haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Ağustos 29 2020 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:28
Karantinaya alınan koronavirüs hastasına gıda yardımı yapılıyor mu?
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COVID-19 vaka sayılarında yaşanan artışlar nedeniyle her geçen gün daha fazla kişi karantinaya alınmaktadır. Karantinadaki bireylerin evleri gözetim alında tutulmakta ve bu süreçte evlerine herhangi bir şekilde giriş – çıkış yapamıyor.

Karantina gıda yardımları


Koronavirüs belirtileri yaşıyorsanız en yakın sağlık kuruluşlarına başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Hastaneler bünyesindeki korona bölümlerinde eğer belirtiler bulunuyorsa teste tabii tutulursunuz. Koronavirüs testiniz pozitif çıktıysa ilk etapta durumunuz incelenir ve akabinde evinizde 14 gün karantina altına alınırsınız. Valilik veya kaymakamlık bünyesindeki İl Umumi Hıfsa Kurulu’na gönderilir ve emniyet güçleri izolasyonunuzun sağlanabilmesi için gerekli tedbirleri alır. Akabinde karantinada olduğunuza dair bilgiler İl veya İlçenizdeki Sağlık Müdürlüğü, emniyet birimleri ve bağlı olduğunuz belediyelere gönderilmektedir.

COVID-19 testi negatif çıkmasına rağmen 14 gün karantinada tutulabilirsiniz

Virüsün kuluçka süresi 14 gün olduğundan eğer şüpheyle hastaneye başvuruda bulunursanız 14 gün karantinada tutulursunuz. Filyasyon nedeniyle karantina altına alınırsınız ve 14 gün boyunca kendinizi evinizde izole etmeniz gerekir. Koronavirüs testiniz negatif çıksa dahi bilgileriniz emniyete yönlendirilir ve evde olup olmadığınız kontrol edilir. Bu süreçte ihtiyaçlarınızın karşılanabilmesi için 112 vefa birimini aramanız gerekmektedir. Vefa destek birimleri aktif olarak çalışmakta ve 112’yi arayarak karantinada olduğunuzu söylemeniz gerekmektedir.

112 Vefa Destek hattı sokağa çıkma yasağı uygulandığı süreçte gerekli gıdaları evinize teslim etmekteydi. Fakat şuan için herhangi bir kısıtlama uygulanmadığından yalnızca karantinada tutulanlara hizmet veriliyor.  



Son Güncelleme: 29.08.2020 11:28
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