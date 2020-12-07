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Karantina kaç güne düşürüldü? Temaslı ve hasta karantina süresi ne kadardır?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklama neticesinde; 7 Aralık 2020 tarihi itibari ile covid-19' lu bir bireyle veya covid-19 riskli bir bireyle temasta bulunanların karantina süresi düşürüldü! İşte yeni süreler hakkında detaylar...

07 Aralık 2020 Pazartesi 17:11
Karantina kaç güne düşürüldü? Temaslı ve hasta karantina süresi ne kadardır?
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Temaslı kişilerin karantinada kalma süreleri hakkında yeni bir güncelleme geldi. Bunun üzerine vatandaşlar karantinanın yeni süresini merak etmeye başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Covid-19’lu bir bireyle temas haline geçen kişilerin, 14 günlük karantina süresi 10’a düşürüldü.

 

 

Karantinanın uzunluğu ve kaç günü kapsayacağı ile ilgili yeni bir karar alındı. Sağlık Bakanlığınca açıklanan karar neticesinde, temaslı bireylerin karantina süreleri yenilendi. Covid-19’ lu birine temas edenleri takip etme kapsamında yenilenen rehberde; covid-19 lu bireye yakın temasta bulunanlar ve herhangi bir semptom göstermeyenlerin karantina süresi düşürüldü.

 

Covid-19 temaslılarının yeni karantina uzunluğu!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bildiriye göre;

 

*Covid-19’lu bireyler yakın temasa geçenlerin süresi 14’ten, 10’a düşürüldü,

 

*Covid-19’lu birey ile yakın temasa geçildiyse lakin semptom gözlemlenemiyorsa karantina 7’inci günün ardından sona erecek.

 

Yayımlanan rehberde, “Yakın temaslı bireylerde karantina asla 7 günden önce bitirilemez. Çalışanların 8’inci günde işe dönüşleri sağlanabilir.” yazıldı.



Son Güncelleme: 07.12.2020 17:11
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