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Karaman'da bir köy karantinaya alındı!

Karaman Merkeze bağlı Ağılönü mahallesinde pozitif vaka tespiti sonrasında eş dost ziyaretlerinin yaşanması nedeni ile Karaman Valiliğinden karantina kararı çıktı. Yapılan açıklamada Ağılönü köyünün karantina alındığı ve tüm giriş çıkışların geçici süre ile yasak olduğu belirtildi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 22:25
Karaman'da bir köy karantinaya alındı!
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Karaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada bir köyün Covid-19tedbirleri nedeni ile karantinaya alındığı belirtildi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada Karaman Merkeze bağlı Ağılönü köyünde vatandaşlara yapılan testlerde pozitif vakaların çıkması ve akraba, aile ve komşu temasının fazla olması nedeni ile geçici süre ile karantina uygulamasının başladığı belirtildi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada ‘Karantina altına alınan Ağılönü köyüne giriş ve çıkışların yasaklanmasına karar verildi. Alınan tedbirlere ve kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlarda ise Türk Ceza Kanununun 195. maddesi gereğince gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir ‘ denildi. öte yandan köye giriş çıkışların yasak olduğu ve jandarma denetiminin başlatıldığı belirtildi.



Son Güncelleme: 20.08.2020 22:25
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