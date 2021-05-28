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Karadeniz'in en risksiz bölgesinde yaşlıların aşılamaları neredeyse bitti

Karadeniz'in en risksiz ili olan Sinop'ta yaşlı nüfusunun ?'i aşılandı. Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ahu Duran konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Duran, hiçbir zaman rehavete kapılmadıklarını dile getirdi. İşte detaylar...

28 Mayıs 2021 Cuma 16:48
Karadeniz'in en risksiz bölgesinde yaşlıların aşılamaları neredeyse bitti
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Karadeniz’in Covid-19 kapsamında en risksiz bölgesi olan Sinop’ta aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bölgede yaşlı nüfusunun %85’inin aşılama işlemi tamamlandı. Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Doktor Ahu Duran konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Kontrollerimizi her zaman en üst seviyede tuttuk. Hiçbir zaman gevşemeye rehavete kapılmadık. Şu anda vaka oranımız Türkiye'de en düşük 18. iliz. 65 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 85'in üstünde aşısını tamamladık"

Son insidasyon tablosu kapsamında Sinop ili Karadeniz bölgesinde vaka oranlarının en alt seviyede olan il olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 15-21 Mayıs’a ilişkin açıkladığı veriler doğrultusunda Sinop’ta saptanan vaka oranı 8-14 Şubat’ta açıklanan ilk tablodaki yüz binde 79,52’lik oranın bile altına inmiş ve yüz binde 51,28 olarak kayıtlara geçmiştir. Açıklanan son 4 tablo doğrultusunda Sinop’ta saptanan vakalarda düşüşün artarak ilerlediği gözlemleniyor. Türkiye genelinde ise vaka oranlarının en az seviyede olduğu iller arasında Sinop 18. sırada yer alıyor.

Bunların yanı sıra Sinop, nüfusa oranla en çok aşı yapılan 4. il olarak anılmaktadır. Bu doğrultuda 216 bin 460 kişilik nüfusa sahip olan bu kentte şimdiye kadar 65 bin 488 kişi ilk doz aşısını olurken, bunlardan 52 bin 160’ı ise ikinci doz aşısını da oldu. Totalde 117 bin 648 doz aşı uygulandı. TÜİK verileri kapsamında en yaşlı nüfusa sahip olan Sinop'un yaşlı nüfusunun şu ana kadar yüzde 85'i aşılandı. Sinop'ta bulunan bütün hastanelerde Sinovac ve Biontech aşıları uygulanabiliyor.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Doktor Ahu Duran ise şu sözlerle konuya ilişkin açıklamalar yaptı:

"Öncelikli olarak salgınla mücadele bir ekip işidir. İlimizde tüm kamu kurum ve çalışanlarımız, Valiliğimiz, kolluk kuvvetlerimiz, sağlık personelimiz, yöneticilerimiz dahil bu süreçte canla başla mücadele ederek görevlerini en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiler. Küçük ve düşük nüfuslu bir iliz. Bunun hem avantajlarını hem de dezavantajlarını yaşıyoruz. Küçük il olmamız hasebiyle kontrolü daha kolay şekilde sağlayabiliyoruz. Denetimlerimiz çok daha sık çok daha etkili şekilde yapabiliyoruz. İlimizdeki tüm ilçelerimizin tüm mahallelerimizin köylerimizdeki bütün vatandaşlarımıza çok hızlı şekilde reaksiyon göstererek, hem ihtiyaçlarında hem salgın sürecindeki tedavilerinde hem filyasyon ekiplerimizin çalışmalarıyla çok hızlı ulaştık. Denetim ekiplerimiz çok aktif şekilde çalıştılar" 

Duran, her zaman kontrolleri üst seviyede tuttuklarını, asla rehavete kapılmadıklarını da belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

 "Kontrollerimizi her zaman en üst seviyede tuttuk. Hiçbir zaman gevşemeye rehavete kapılmadık. Bu süreçte de en hızı şekilde mavi il olma yönünde hızlı şekilde ilerliyoruz. Şu anda vaka oranımız Türkiye'de en düşük 18. iliz. Bu da bizi sevindiriyor. Tabii ki kontrollü olmaya, kontrolleri asla elden bırakmamaya devam edeceğiz. Bununla birlikte hızlı şekilde aşı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hedef nüfusumuzun aşılanma oranında da hızlı şekilde ilerliyoruz. 65 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 85'in üstünde aşısını tamamladık. Diğer alt yaş gruplarının aşılarını da hızlı şekilde yapıyoruz"

Bunların yanı sıra aşılama işlemlerinin yalnızca merkezde yapılmadığını, halka kolaylık sağlamak amacı ile ilçelerde de işlemlerin yapıldığını belirtti. Duran, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"İlimizdeki şu anda 9 ilçemizin 6 tanesinde Biontech aşısı içinde randevu cetvellerini açmış bulunmaktayız. İlçelerimizdeki vatandaşlarımızda kendi bulundukları ilçe hastanelerinden Biontech aşılarını, Sinovac aşılarını rahatlıkla yaptırabiliyorlar. Bu süreçte salgınla mücadelede gördük ki aşının etkisi çok çok fazla. Korunmayla birlikte aşı çalışmalarımızı hızlandırdığımız zaman vaka sayısındaki düşüşleri, oluşan vakaların da çok daha hafif ve iyi seyrettiğini gördük. Bu sebeple tüm vatandaşlarımızı aşı sırası gelen hakkı olan tüm vatandaşlarımız mutlaka randevularını hızlıca alıp aşılarını olsunlar. Bu süreçte salgınla beraber mücadele edeceğiz"

Koronavirüste Karadeniz’in en risksiz bölgesi  olan Sinop’ta yaşlı nüfusu aşılama işleminin %85’i tamamlandı. Sinop, risksiz bölgeler arasında 18. sırada yer alırken, en çok aşılamanın yapıldığı iller arasında ise 4. sırada yer alıyor.


Son Güncelleme: 28.05.2021 16:48
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Anahtar Kelimeler:
AşılamaSinopRisksizBölgeCovid-19
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