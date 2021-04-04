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Karadeniz'de vakalar hızla artıyor! Yeni mutasyon virüs mü var?

Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs vakalarının hızla artmasının nedenlerinin mevcut mutasyonlu virüsün dışında farklı bir türünün daha olabileceği yönünde ortaya atılan bir iddia oldukça korkuttu.

04 Nisan 2021 Pazar 20:13
Karadeniz'de vakalar hızla artıyor! Yeni mutasyon virüs mü var?
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Türkiye genelinde uygulamaya alınan aşılamaların yanı sıra, ortaya çıkan yeni mutasyonlu virüsler salgının daha hızlı yayılmasına neden olurken, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde vaka sayılarında görülen hızlı artış insanların aklına 'Yeni bir mutasyonlu virüs mü var?' sorusunu getirmeye başladı. Bölgede yeni bir mutasyonlu varyantın olma ihtimali olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Asuman Birinci, konuyla ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

Ondokuz Mayısıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nde ana bilim dalı başkanlığı görevinde bulunan Prof. Dr. Asuman Birinci, Karadeniz bölgesinde mevcut durumda bulunan virüsün haricinde farklı bir mutasyon varyantının olabileceğini değerlendirdiklerini söyledi. Bununla ilgili yeni bir araştırma çalışması başlattıklarını belirten Prof. Dr. Asuman Birinci, ilerleyen zamanlarda çalışmaların detaylarının kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

 



Son Güncelleme: 04.04.2021 20:13
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KaradenizKoronavirüs VakalarıüVaka SayılarıYeni MutasyonKaradeniz Mutasyonu
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