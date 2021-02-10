Karaciğerinde tam 20 santimetre çapında kist çıktı

’ın Başkale ilçesinde yaşayanadında 14 yaşındaki kız çocuğu, kısa bir süre önce nefes darlığından dolayı hastaneye başvurdu. Yapılan araştırmalar sonrasında kızınindeolduğu tespit edildi. Ameliyata alınan Rojin’in karaciğerinden 20 santimetre büyüklüğünde kist çıkarıldı. Operasyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşti.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Çocuk Cerrahı Op. Dr. Mert, ‘’Operasyon yaklaşık 2 saat sürdü. Çok başarılı bir operasyon oldu. Ameliyattan sonra kısa bir süre içerisinde iyileşen Rojin’i taburcu ettik. Kendisi daha küçük bir çocuk. Şifası bizim ellerimizden olduysa ne mutlu bize. Bizler böyle olağanüstü durumlarla her zaman karşılaşmıyoruz ancak her daim hazırız’’ dedi.