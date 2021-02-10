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Karaciğerinde tam 20 santimetre çapında kist çıktı

Van’da yaşadığı nefes darlığı sonrası hastaneye başvuran Rojin Karaman’ın karaciğerinden 20 santimetre büyüklüğünde kist çıkarıldı. Operasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşti.

10 Şubat 2021 Çarşamba 17:01
Karaciğerinde tam 20 santimetre çapında kist çıktı
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Van’ın Başkale ilçesinde yaşayan Rojin Karaman adında 14 yaşındaki kız çocuğu, kısa bir süre önce nefes darlığından dolayı hastaneye başvurdu. Yapılan araştırmalar sonrasında kızın karaciğerinde kist olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan Rojin’in karaciğerinden 20 santimetre büyüklüğünde kist çıkarıldı. Operasyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşti.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Çocuk Cerrahı Op. Dr. Mert, ‘’Operasyon yaklaşık 2 saat sürdü. Çok başarılı bir operasyon oldu. Ameliyattan sonra kısa bir süre içerisinde iyileşen Rojin’i taburcu ettik. Kendisi daha küçük bir çocuk. Şifası bizim ellerimizden olduysa ne mutlu bize. Bizler böyle olağanüstü durumlarla her zaman karşılaşmıyoruz ancak her daim hazırız’’ dedi.



Son Güncelleme: 10.02.2021 17:01
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Anahtar Kelimeler:
KistKaraciğerRojin KaramanVan
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