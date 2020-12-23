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Karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir?

Günümüz de insanlarda en çok görülen rahatsızlıklardan biri olan Karaciğer yağlanmasının belirtilerinin ne olduğu ve nasıl tedavi edileceğini sizler için bu haberimizde inceledik.

23 Aralık 2020 Çarşamba 20:14
Karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir?
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Karaciğer yağlanması, kişilerin en çok karşılaştıkları sorunlardan bir tanesidir. Bazı sebepler karaciğer yağlanmasına neden olabilir. Karaciğer yağlanması, hücrelerin normalden daha çok bir şekilde çalışması sebebiyle oluşur. Hastalığın ilerlemesi sonrasında kişi siroz hastalığına yakalanabilir.

Karaciğer yağlanması nedir?

Karaciğerin temel maddesi hepotosit olarak bilinir. Diğer bir söylemle karaciğer hücresinde denmektedir. Kimi insanlarda yağ damlacıkları karaciğer hücrelerinin  içinde toplanmaya  başlar. Bu damlacıklar sebebiyle hücre şişer ve karaciğer yağlanmaya başlar. Değişik sebeplere bağlı gelişen karaciğer yağlanması belirtileri teşhis edildikten sonra kesin olarak tedavi edilmelidir.

Karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir?

Karaciğer yağlanmasının farklı belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtileri şunlar olabilir;

-İştah kesilmesi

-Kilo verme

-Halsizlik

-Burunda kanama

-Sarı cilt ve gözler

-Karında ağrı

-Karında şişme

-Bacaklarda şişme

-Erkeklerde göğüs  büyümesi

Karaciğer yağlanması nedenleri nelerdir?

Karaciğer yağlanması, vücudun aşırı şekilde yağ üretmesi veya  bu yağı metabolize etmemesi sebebiyle oluşur. Yakılmaya bu yağlar bir süre sonra karaciğer de yağlanmaya sebep olur. Karaciğer yağlanmasına neden olan birçok sebep mevcuttur. Bunların başında fazla alkol tüketimi, yağlı besin tüketmek, insülin direnci fazla olanlar gelir.

Karaciğer yağlanmasına nasıl teşhis konulur?

Karaciğer  yağlanması, belirtileri bulunan kişinin doktora başvurması gerekiyor. Doktor kesin teşhisde bulunmak için bazı testler isteyebilir. Test sonuçlarının kontrol edilmesinden sonra gerekirse başka testlerde isteyebilir.

Karaciğer yağlanması tedavisinde, ilaç kullanılmamaktadır. Bu hastalık tamamen gündelik hayatta yapılacak değişikliklerle önüne geçilir. Öneğin;

-Alkol tüketimini azaltmak

-Her gün otuz dakika yürüyüş yapılamalı

-Kas egzersizleri de yapılır.

-Metabolizmayı düzenleyen beslenme alışkanlıkları ve özellikle Akdeniz tipi diyet tercih edilmelidir.

-Zeytinyağı, balık ve sebze tüketmek

-Yağdan, rafine şekerden ve unlu ürünlerden kaçınılmalıdır.



Son Güncelleme: 23.12.2020 20:14
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Karaciğer YağlanmasıTedaviBelirtiler
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