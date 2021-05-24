İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Kara mantar salgını nedir? Kara mantar bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? Kara mantar hastalığı tedavisi var mı?

Hindistan’da kara mantar ismi verilen yeni bir salgın yaşanıyor. Hastalıktan dolayı salgına yakalanan binlerce kişinin, enfeksiyon beyne sıçramasın diye gözleri çıkarıldı. Hükümet, 29 eyalette “kara mantar” salgınından dolayı seferberlik ilan edilmesi çağrısını yaptı. Yetkililer, “siyah mantar” hastalığının COVID-19 hastalığını tedavi etmek amacıyla kullanılan steroidler ile bir bağlantısı bulunabileceğinden şüphe duyuyor. Peki, kara mantar salgını nedir? Kara mantar bulaşıcı mı, nasıl buluşur? Kara mantar hastalığının tedavisi var mı?

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:16
Kara mantar salgını nedir? Kara mantar bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? Kara mantar hastalığı tedavisi var mı?
Takip Et:

Kara mantar hastalığı ne? Hastalığın tedavisi var mı?

Nadir ve ölümcül durum olan mukromikoz, bağışıklık sistemi zayıf olan insanları öldüren, mukromisetler olarak da bilinen ve doğal olarak mevcut küfler nedeni ile ortaya çıkan bir hastalıktır.

Bu hastalık çok nadir görülen bir hastalıktır. Genel olarak, toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ile sebzelerde olan mucor küfüne maruz kalındığı zaman ortaya çıkıyor. Sinüslere, beyne ve akciğerlere etki eden Kara Mantar hastalığı, kanser hastaları ya da HIV / AIDS’li kişiler gibi diyabetik ya da bağışıklık sistemi önemli derecede zayıflayan kişilerin yaşamını tehdit edebiliyor.

Kara Mantar hastalığının belirtileri

Hastalığın belirtileri arasında göz kararması ya da renk değişikliği, bulanık ya da çift görme, göğüs ağrısı, nefes almada güçlükler ve kanlı öksürük yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı Ortak Sekreteri Lav Agarwal mukormikoz olarak tanımlanan enfeksiyonu bir salgın olarak tanımlamaya ve şüpheli veya doğrulanmış vakaların sağlık departmanına bildirilmesini zorunlu hale getirme çağrısında bulundu.

Kara Mantar hastalığı tedavi edilebiliyor mu?

Batıda yer alan Maharashtra eyaletinin sağlık bakanı Rajesh Tope, "Bir hastanın, hastalığın ciddiyetine bağlı olarak 60 ila100 enjeksiyona (amfoterisin B) ihtiyacı var. Mevcut vaka yüküyle, 150 binden fazla enjeksiyona ihtiyacımız var. Şimdiye kadar bin 500 mukormikoz vakası bildirildi ve 850 hasta tedavi görüyor” dedi.

Güneydeki Kerala ve Kanataka eyaletleri de kara mantar hastalığının yayılmasının önüne geçmek amacı ile Covıd-19  kısıtlamalarını sertleştirdi.

"Kara mantar" hastası 54 yaşında olan Anıl Wankhede, COVID-19 tedavisi gördükten sonra hastaneden taburcu edildi ve sonrasında baş ağrısı yaşadı ve sağ gözü şişti. Times'a konuşan Wankhede, yardım almaya çalıştığı esnada sağ gözünün kapandığını belirtti. Birkaç doktor gördükten sonra Wankhede’ye nihayet mukormikoz teşhisi kondu.

Doktor Akshay Nair, Wankhede’ye hayatının tehlikede olduğunu ve tek seçeneğinin, mantarın yayılmasını önlemek için sağ gözünü alıp sinüslerini soyacak bir operasyon olduğunu söyledi. Nair, "Tüm dokuyu, yani sinirler ve göz kapaklarıyla birlikte tüm gözü çıkarmazsak enfeksiyon beyni istila edebilir. Bu durumda onların hayatlarını kurtaramayız" açıklamasını yaptı.


Son Güncelleme: 24.05.2021 18:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kara Mantar Salgını NedirKara Mantar Bulaşıcı Mı Nasıl BulaşırKara Mantar Hastalığı Tedavisi Var Mı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşılama takvimi nasıl ilerleyecek? Hangi yaş grubu ne zaman aşı olacak?
Aşılama takvimi nasıl ilerleyecek? Hangi yaş grubu ne zaman aşı olacak?
20 yaş üstü aşılaması ne zaman başlayacak? Fahrettin Koca açıkladı!
20 yaş üstü aşılaması ne zaman başlayacak? Fahrettin Koca açıkladı!
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Grip aşısı sağlık ocağında yapılır mı? Ggrip aşısı zararlı mıdır?
Grip aşısı sağlık ocağında yapılır mı? Ggrip aşısı zararlı mıdır?
Devlette sigortasız muayene şartları ve ücreti ne kadardır? 2021
Devlette sigortasız muayene şartları ve ücreti ne kadardır? 2021

Popüler Haberler

2021 Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Şampiyonlar Ligi kura çekim tarihleri
Türkiye'deki Nutellada domuz yağı var mı?
iPhone resetleme ve fabrika ayarlarına döndürme nasıl yapılır?
Şevval orucu nedir, ne zaman niyet edilir?
Kara mantar salgını nedir? Kara mantar bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? Kara mantar hastalığı tedavisi var mı?
Lille en son ne zaman şampiyon oldu, kaç şampiyonluğu var?
Ay tutulması ne zaman, saat kaçta olacak? 26 Mayıs ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?
Çukur dizisinde finale kaç bölüm kaldı? Çukur final bölümü ne zaman?
Okullar 1 Haziran'da açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlar?
Masumiyet neden final yapıyor?
Arka Sokaklar dizisindeki Esra karakteri kimdir? Gaye Gürsel nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Taner karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Berk Atan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Vakıfbank emekliye promosyon ödemeleri ne kadar? Vakıfbank ile emeklilere 750 TL promosyon kampanyası
Türk Telekom çalışanları nereye şikayet edilir?
Altay - Altınordu Play Off final ne zaman oynanacak? Altay - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta?
Bankaların konut kredisi faiz oranları yeni haftaya nasıl başladı?
Masumiyet canlı izle! Fox TV Masumiyet 13.bölüm tek parça izle!
Hasan Ongu kimdir, kaç yaşındaydı? Siverek Kaymakamı Hasan Ongu kalp krizinden öldü
Altınordu - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Acun Medya Akademi eğitim ne zaman başlayacak? Acun Medya Akademi başvurusu nasıl yapılır?
FED faiz kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.