Kara mantar salgını nedir? Kara mantar bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? Kara mantar hastalığı tedavisi var mı?

Kara mantar hastalığı ne? Hastalığın tedavisi var mı?

Nadir ve ölümcül durum olan mukromikoz, bağışıklık sistemi zayıf olan insanları öldüren, mukromisetler olarak da bilinen ve doğal olarak mevcut küfler nedeni ile ortaya çıkan bir hastalıktır.

Bu hastalık çok nadir görülen bir hastalıktır. Genel olarak, toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ile sebzelerde olan mucor küfüne maruz kalındığı zaman ortaya çıkıyor. Sinüslere, beyne ve akciğerlere etki eden Kara Mantar hastalığı, kanser hastaları ya da HIV / AIDS’li kişiler gibi diyabetik ya da bağışıklık sistemi önemli derecede zayıflayan kişilerin yaşamını tehdit edebiliyor.

Kara Mantar hastalığının belirtileri

Hastalığın belirtileri arasında göz kararması ya da renk değişikliği, bulanık ya da çift görme, göğüs ağrısı, nefes almada güçlükler ve kanlı öksürük yer alıyor.

Kara Mantar hastalığı tedavi edilebiliyor mu?

Sağlık Bakanlığı Ortak Sekreteri Lav Agarwal mukormikoz olarak tanımlanan enfeksiyonu bir salgın olarak tanımlamaya ve şüpheli veya doğrulanmış vakaların sağlık departmanına bildirilmesini zorunlu hale getirme çağrısında bulundu.

Batıda yer alan Maharashtra eyaletinin sağlık bakanı Rajesh Tope, "Bir hastanın, hastalığın ciddiyetine bağlı olarak 60 ila100 enjeksiyona (amfoterisin B) ihtiyacı var. Mevcut vaka yüküyle, 150 binden fazla enjeksiyona ihtiyacımız var. Şimdiye kadar bin 500 mukormikoz vakası bildirildi ve 850 hasta tedavi görüyor” dedi.

Güneydeki Kerala ve Kanataka eyaletleri de kara mantar hastalığının yayılmasının önüne geçmek amacı ile Covıd-19 kısıtlamalarını sertleştirdi.

"Kara mantar" hastası 54 yaşında olan Anıl Wankhede, COVID-19 tedavisi gördükten sonra hastaneden taburcu edildi ve sonrasında baş ağrısı yaşadı ve sağ gözü şişti. Times'a konuşan Wankhede, yardım almaya çalıştığı esnada sağ gözünün kapandığını belirtti. Birkaç doktor gördükten sonra Wankhede’ye nihayet mukormikoz teşhisi kondu.

Doktor Akshay Nair, Wankhede’ye hayatının tehlikede olduğunu ve tek seçeneğinin, mantarın yayılmasını önlemek için sağ gözünü alıp sinüslerini soyacak bir operasyon olduğunu söyledi. Nair, "Tüm dokuyu, yani sinirler ve göz kapaklarıyla birlikte tüm gözü çıkarmazsak enfeksiyon beyni istila edebilir. Bu durumda onların hayatlarını kurtaramayız" açıklamasını yaptı.