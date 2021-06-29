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Kara mantar hastalığı yayılmaya devam ediyor

Hindistan'da koronavirüsün etkileri oldukça fazla hissedilmektedir. Koronavirüsü atlatan kişilerde görülen kara mantar hastalığı yayılmaya devam ediyor. Kara mantar hastalığında son durum ne? Bu haberimizde Hindistan'da yayılan kara mantar hastalığına ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Kara mantar hastalığı hakkında merak edilenler...

29 Haziran 2021 Salı 15:55
Kara mantar hastalığı yayılmaya devam ediyor
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Hindistan'da artan kara mantar hastalığı endişe yaratıyor. Kara mantar hastalığında diyabet hastalarının yüksek riskli grupta yer aldığı bildirildi. Kara mantar hastalığında son durum ne?

Kara mantar hastalığı

Hindistan’da koronavirüsü atlatan kişilerde görülen kara mantar hastalığı giderek artırıyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamay göre 40 bin 800’den fazla kişinin kara mantar hastalığı geçirdiğini açıkladı. Diyabet hastalılarında risk altında olduğu da aktarıldı.

Kara mantar hastalığına yakalanan kişilerin % 85’inin covid-19 hastalığını geçirdiğini ve %64’ünün de diyabet hastası olduğu açıklandı.

Kara mantar hastalığından dolayı 3 bin 129 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Mukormikoz hastalığı halk arasında kara mantar hastalığı olarak bilinmektedir.


Son Güncelleme: 29.06.2021 15:55
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Anahtar Kelimeler:
Kara Mantar HastalığıHindistan Kara Mantar Hastalığı
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