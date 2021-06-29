Kara mantar hastalığı yayılmaya devam ediyor

Hindistan'da artan kara mantar hastalığı endişe yaratıyor. Kara mantar hastalığında diyabet hastalarının yüksek riskli grupta yer aldığı bildirildi. Kara mantar hastalığında son durum ne?

Kara mantar hastalığı

Hindistan’da koronavirüsü atlatan kişilerde görülen kara mantar hastalığı giderek artırıyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamay göre 40 bin 800’den fazla kişinin kara mantar hastalığı geçirdiğini açıkladı. Diyabet hastalılarında risk altında olduğu da aktarıldı.

Kara mantar hastalığına yakalanan kişilerin % 85’inin covid-19 hastalığını geçirdiğini ve %64’ünün de diyabet hastası olduğu açıklandı.

Kara mantar hastalığından dolayı 3 bin 129 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Mukormikoz hastalığı halk arasında kara mantar hastalığı olarak bilinmektedir.