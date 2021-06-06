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Kara mantar hastalığı nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?

Hindistan, Mısır, Irak ve Meksika'da görülen kara mantar hastalığı tüm dünyada tehlike arz etmeye devam ediyor. Farklı ülkelerde görülen bu hastalığı merak eden insanlar kara mantar hastalığı nedir, nasıl bulaşır sorusunu araştırıyor. Mukormikoz adı verilen hastalığın belirtileri şaşırtırken işte kara mantar hastalığı nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? sorularının yanıtları...

06 Haziran 2021 Pazar 11:44
Kara mantar hastalığı nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?
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Kovid-19 salgınından sonra Hindistan’da görülen ‘kara mantar hastalığı’ tüm dünyaya hızla yayılmaya başladı. Diğer adı ile  Mukormikoz olarak bilinen bu hastalık özellikle göz,burun ve beyini derinden etkiliyor. Günden güne birçok ülkede ve kişide görülen ölümcül hastalık aslında nadir olarak gözüksede şu ana kadar Hindistan, Mısır, Irak ve Meksika'da kendini gösterdi. Diğer ülkeler kara mantar hastalığı korkusu yaşarken vatandaşlar bu hastalığın ne olduğunu ve belirtilerini araştırıyor.

Kara mantar hastalığı nedir?

Mukormikoz adı ile bilinen bu hastalık nadir olarak görülse de birçok ülkede kara mantar hastalığı yayılmış durumda. Kara mantar hastalığı sinüs, beyin ve akciğerleri etkilerken aynı zamanda diyabet hastalarında veya kanser ile AİDS hastalarında bağışıklık sistemi ciddi zayıflamış kişilerde ölümcül olabiliyor.

Kara mantar hastalığı nasıl bulaşır?

Genellikle toprak, bitki, gübre ve çürüyen meyve sebzelerden bulaşan hastalık ürünlerde mukor küfüyle temas sonucu kara mantar hastalığı bulaşıyor.

Hindistan’da görülen bu hastalık özellikle kovid-19 hastalığı geçiren kişilerde görülürken  hastalığı tetiklediği düşünülüyor.

Doktorlar ise Kovid tedavisinde kullanılan stereoidlerle bağlantısı olduğunu söylüyor. Diyabet hastaları riskli grupta yer alırken uzmanlar koronavirüs hastalarında iyileştikten 12-18 gün sonra ortaya çıktığını söylüyor.

Kara mantar hastalığının belirtileri nelerdir?

Kara mantar hastalığının belirtileri olarak şunlar öne çıkmaktadır:

  • Şiddetli baş ağrısı,
  • Burun kanaması,
  • Vücutta kısmi felç,
  • Yüzde felç, uyuşukluk,
  • Glikoz seviyesinde artış.

Hastalığın belirtileri arasında göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısı, nefes almada güçlükler ve kanlı öksürük yer alıyor.

İlk kez Meksika’da ortaya çıkan kara mantar hastalığı, 9 yıldır diyabet hastası olan birinde gözlemlendi. 1 ay önce koronavirüse yakalanan hasta son zamanlarda şiddetli baş ağrısı ve burun kanaması ile hastaneye başvurdu. Sol yüz ferci geçiren hasta hemen acil servise kaldırıldı.


Son Güncelleme: 06.06.2021 11:44
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