Kara mantar hastalığı bulaşıcı mı, nasıl bulaşır?

Hindistan’da meydana gelen kara mantar enfeksiyonu bulaşıcı mı soruları artmaya başladı. Günde 350.000 enfeksiyon görülmesi ile salgın denilecek derecede gösterilmeye başladı. İlaç tedavisi başlatılan bu hastalarda artış görülmeye devam ediyor. Mantar enfeksiyonun da ölümcül olabilen sürece de girildi.

Kara mantar enfeksiyonu nedir?

Çok nadir enfeksiyonlardan olan mukormikoz, topraklarda, gübrede, bitkilerde ve çürüyen meyvelerin içerisinde bulunan küften dolayı ortaya çıktığı düşünülüyor. Her yerde bulunan mukormikoz, toprak içerisinde hava da hatta sağlıklı insanların bünyesinde de bulunuyor.

Bağışıklığı düşük olan kişilerde kara mantar enfeksiyonu ölümcül sonuçlar çıkarabilir. Hava da toprak da sıklıkla bulunan enfeksiyon doğal ortamlarda fazlalık gösteriyor. Yıllardır bilinen bu enfeksiyon her kişide farklı tepkiler göstermektedir. Bağışıklığı düşük olan ya da herhangi bir hastalığı olan kişilerde farklılık gösterir.

Kara mantar enfeksiyonu salgın olarak kayıtlara geçmese de Hindistan’da Tıbbi Araştırma Konseyi tarafından alınan karar üzerinden tedavi kılavuzu yayınlandı. Covid-10 salgınında artan bu enfeksiyon vakaları, şeker hastalarına etki göstermektedir. Fakat her koronavirüs salgınına kapılan kişilerde mantar enfeksiyonu görülmemektedir. Herhangi bir riski olmayan kişilerde de bu enfeksiyon risk taşımaktadır.

Mukormikoz kimleri etkiler?

Diyabet ve diyabetik ketoasidoz

Enfeksiyon öncesi uzun süre yüksek dozda intravenöz veya oral steroid almış olanlar

Kanser hastalarında tedavi sürecinde bağışıklık yükseltmek için kullanılan ilaçlar

Bulaşıcı hastalıklar doktoru Momalisa Sahu enfeksiyon üzerine araştırma sonucunda etkilenen kişileri açıkladı.

Kara mantar hastalığı belirtileri

Öksürük

Ateş

Gözde şişme

Yüz ağrısı

Kanlı öksürük

Sinüsler üzerinde kızarıklık

Kanlı kusma

Nefes darlığı

Bulanık düşünme, odaklanamama

Karın ve göğüs ağrısı

Uykuya meyil

Enfeksiyon üzerine kişilerde farklı tepkiler görülmektedir. Cilt üzerinde kızarıklık, sıvı birikimi, akıntı, ağrı, şişlik ve siyahlaşma gibi

Belirtileri normal gribe benzemesi üzerine karışıklık olabiliyor. Bunun için gerekli olan şey belirtiler ne olursa olsun hastaneye gitmek. Risk altında bulunan kişilere erken müdahale kötü sonuçları etkiler. Özellikle covid-19 salgınını atlatmış testi negatife dönmüş kişilerin bu enfeksiyondan uzak durması gerekmektedir.

Kara mantar tedavisi

Kişilerde semptomların görülmesi üzerine hastaların acil müdahale sonucu hastaneleri gitmeleri gerekmektedir. Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler 8 – 10 gün sonra dahi olsa enfeksiyona kapılabilir.

Mukormikoz nasıl tedavi edilir?

Enfeksiyon tedavisi için gerekli ilaçlar 6 hafta süreyle başlarken 6 ay zaman almaktadır. Semptomların ağırlaşması halinde hastaların yatış işlemleri gerçekleşir.

Sahu, "Tüm mukormikoz vakaları tıbbi ve cerrahi bir acil durum olarak tedavi edilmelidir" diyor. Bazen bir vaka, hastalıklı dokuyu çıkarmak ve daha fazla yayılmasını durdurmak için cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyabilir.’’