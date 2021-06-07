İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Kara mantar hastalığı bulaşıcı mı, nasıl bulaşır?

Son zamanlarda gündeme gelen kara mantar enfeksiyonu hakkında meraklar çoğaldı. Hindistan’da ortaya çıkan bu enfeksiyonun Covid-19 hastalarında görülmesinin üzerine korkuları arttırdı. Kara mantar enfeksiyonu nedir? Hakkında merak edilenler detaylarıyla haberimizde

07 Haziran 2021 Pazartesi 17:21
Kara mantar hastalığı bulaşıcı mı, nasıl bulaşır?
Takip Et:

Hindistan’da meydana gelen kara mantar enfeksiyonu bulaşıcı mı soruları artmaya başladı. Günde 350.000 enfeksiyon görülmesi ile salgın denilecek derecede gösterilmeye başladı. İlaç tedavisi başlatılan bu hastalarda artış görülmeye devam ediyor. Mantar enfeksiyonun da ölümcül olabilen sürece de girildi.

Kara mantar enfeksiyonu nedir?

Çok nadir enfeksiyonlardan olan mukormikoz, topraklarda, gübrede, bitkilerde ve çürüyen meyvelerin içerisinde bulunan küften dolayı ortaya çıktığı düşünülüyor. Her yerde bulunan mukormikoz, toprak içerisinde hava da hatta sağlıklı insanların bünyesinde de bulunuyor.

Bağışıklığı düşük olan kişilerde kara mantar enfeksiyonu ölümcül sonuçlar çıkarabilir. Hava da toprak da sıklıkla bulunan enfeksiyon doğal ortamlarda fazlalık gösteriyor. Yıllardır bilinen bu enfeksiyon her kişide farklı tepkiler göstermektedir. Bağışıklığı düşük olan ya da herhangi bir hastalığı olan kişilerde farklılık gösterir.

Kara mantar enfeksiyonu salgın olarak kayıtlara geçmese de Hindistan’da Tıbbi Araştırma Konseyi tarafından alınan karar üzerinden tedavi kılavuzu yayınlandı. Covid-10 salgınında artan bu enfeksiyon vakaları, şeker hastalarına etki göstermektedir. Fakat her koronavirüs salgınına kapılan kişilerde mantar enfeksiyonu görülmemektedir. Herhangi bir riski olmayan kişilerde de bu enfeksiyon risk taşımaktadır.

Mukormikoz kimleri etkiler?

  • Diyabet ve diyabetik ketoasidoz
  • Enfeksiyon öncesi uzun süre yüksek dozda intravenöz veya oral steroid almış olanlar
  • Kanser hastalarında tedavi sürecinde bağışıklık yükseltmek için kullanılan ilaçlar

Bulaşıcı hastalıklar doktoru Momalisa Sahu enfeksiyon üzerine araştırma sonucunda etkilenen kişileri açıkladı.

Kara mantar hastalığı belirtileri

  • Öksürük
  • Ateş
  • Gözde şişme
  • Yüz ağrısı
  • Kanlı öksürük
  • Sinüsler üzerinde kızarıklık
  • Kanlı kusma
  • Nefes darlığı
  • Bulanık düşünme, odaklanamama
  • Karın ve göğüs ağrısı
  • Uykuya meyil

Enfeksiyon üzerine kişilerde farklı tepkiler görülmektedir. Cilt üzerinde kızarıklık, sıvı birikimi, akıntı, ağrı, şişlik ve siyahlaşma gibi

Belirtileri normal gribe benzemesi üzerine karışıklık olabiliyor. Bunun için gerekli olan şey belirtiler ne olursa olsun hastaneye gitmek. Risk altında bulunan kişilere erken müdahale kötü sonuçları etkiler. Özellikle covid-19 salgınını atlatmış testi negatife dönmüş kişilerin bu enfeksiyondan uzak durması gerekmektedir.

Kara mantar tedavisi

Kişilerde semptomların görülmesi üzerine hastaların acil müdahale sonucu hastaneleri gitmeleri gerekmektedir. Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler 8 – 10 gün sonra dahi olsa enfeksiyona kapılabilir.

Mukormikoz nasıl tedavi edilir?

Enfeksiyon tedavisi için gerekli ilaçlar 6 hafta süreyle başlarken 6 ay zaman almaktadır. Semptomların ağırlaşması halinde hastaların yatış işlemleri gerçekleşir.

Sahu, "Tüm mukormikoz vakaları tıbbi ve cerrahi bir acil durum olarak tedavi edilmelidir" diyor. Bazen bir vaka, hastalıklı dokuyu çıkarmak ve daha fazla yayılmasını durdurmak için cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyabilir.’’


Son Güncelleme: 07.06.2021 17:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kara Mantar Enfeksiyonu NedirKara Mantar Enfeksiyon Belirtileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mülteciler günlük koronavirüs verileri içerisinde var mı, sayılıyor mu?
Mülteciler günlük koronavirüs verileri içerisinde var mı, sayılıyor mu?
Kara mantar hastalığı nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?
Kara mantar hastalığı nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?
Noodle yemek kısırlık yapar mı? İndomie Noodle tüketmek kısır yapar mı?
Noodle yemek kısırlık yapar mı? İndomie Noodle tüketmek kısır yapar mı?
Survivor Batuhan Karacakaya yarışmaya devam edecek mi, ayrılacak mı? Batuhan Karacakaya korona mı oldu?
Survivor Batuhan Karacakaya yarışmaya devam edecek mi, ayrılacak mı? Batuhan Karacakaya korona mı oldu?
Yerli aşı ne zaman geliyor? Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı çalışmaları için açıklama
Yerli aşı ne zaman geliyor? Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı çalışmaları için açıklama
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!

Popüler Haberler

Makedonya güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Dizi final sezonu mu olacak, dizi bitecek mi?
Evde hasta bakım maaşı ne kadar oldu Haziran 2021?
Memur maaş zammı neye göre yapılır? 2021 Emekli ve memur maaş zammı oranları
Özel hastaneler acil girişi ücretli mi? 2021
Diş estetiği fiyatları ne kadardır? Diş estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Mehmet Saka kimdir? Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Fulbright bursu naşvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2021
IKEA çalışma saatleri nasıl? 2021 IKEA mağaza ve şubeleri çalışma saatleri
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Mendirman Celaleddin karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Maraşlı dizisi ne zaman final yapacak?
Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Gerçek adı ne? Erkan Avcı oynadığı diziler
Borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır, istenilen belgeler nelerdir?
Akıncı dizisi Nergis karakterini kim canlandırıyor? Büşra Develi biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Show TV 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
TV 8'de 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?
A101'de satılan Piranha tablet nasıl alınır mı? Piranha tablet inceleme ve kullanıcı yorumları
İşyeri açan gençlere devletin sağladığı 2021 destek ve hibeleri
Piknik mesire alanları açıldı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.