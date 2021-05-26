Kara Mantar Hastalığı bulaşıcı mı, belirtileri ne?

Kara mantar diğer bir adıyla Mukormikoz virüsü ölüme neden olabilecek bir hastalıktır. İlk olarak Hindistan’da görülen tehlikeli hastalık, şuana kadar binlerce Hint’te görüldü. İnsanlar ise bu hastalığın detaylarını merak etmeye başladı.

Kara Mantar Virüsü Nedir?

Virüsün Belirtileri Neler?

Kara Mantar virüsü, beyine, sinüslere, akciğerlere ve cilde etki gösteren bir mantar enfeksiyonu hastalığı olarak tanımlanıyor. Hastalık, hızlı yayılması ile de biliniyor. Genellikle topraklardaki mantarlar sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Çoğunlukla çürümüş veya çürümekte olan kütük ve ağaçlarda, toprakta, hayvan gübrelerinde ve çöplük alanlarda bulunan Mukor cinsi mantarlar, insan vücuduna kesik, çizik veya solunum ile bulaşıyor. Vucuda bir kere girdikten sonra ise süratle çoğalıyor. Bağışıklık sistemleri zayıf veya tamamen çökmüş insanların ölümlerine dahi neden olabiliyor.

Kara mantar virüsünün öksürük, nefes darlığı, karın ve göğüs ağrısı, kanlı kusma, ateş gibi belirtileri bulunuyor. Mukormikoz’un tedavisi için hastalığın olabildiğince erken teşhis edilebilmesi ve hızlı müdahale yapılması gerekiyor. Cerrahi ameliyatlar ile hastalığın yok edilmesi oldukça yüksek.

Bazı bilim insanları Mukormikoz'u koronavirüsün tetiklediğini iddia ediyor.