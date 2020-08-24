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Kaparinin faydaları nelerdir? Evde salamura kapari nasıl yapılır?

Günümüzden 10.000 yıl öncesinden bu yola kullanılan kaparinin birçok hastalığa şifa olduğu bilinmektedir. Kapari bitkisini kullanmak isteyen kişiler 'Kaparinin faydaları nelerdir, evde salamura kapari nasıl yapılır?' sorularının yanıtını araştırıyor. İşte kapari bitkisiyle ilgili tüm bilinmesi gerekenler.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:42
Kaparinin faydaları nelerdir? Evde salamura kapari nasıl yapılır?
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Califonia Üniversitesi’nin yaptığı araştırmalara göre salamura kaparilerde bulunan bileşiğin vücut için gerekli olan proteinleri düzenleyebildiği öğrenildi. Salamura olarak tüketilen kapariler kalp atışı, kas kasılması, tiroid, pankreas, düşünce ve gastrointestinal sistemin düzenlenmesinde olumlu etkilere sahip bulunuyor.

İnsanoğlunun kapari kullanımı günümüzden 10.000 yıl öncesine dayanıyor. Mezolitik dönemden beri kullanılan kapari, günümüzde anti-kanser, anti-helmintik, anti-inflamatuar ve anti-diyabetik özellikleri ile dolaşım ve gastrointestinal yararları için kullanılıyor. Aynı zamanda kaparinin epilepsi, kardiyak aritmi ve diyabet hastalıkları üzerinde olumlu etki yarattığı bilinmektedir.

Evde salamura kapari nasıl yapılır?

Evde salamura yapabilmek için ihtiyacınız olan malzemeler:


-Yarım fincan temiz ve taze kapari

-Yarım su bardağı sirke

-Yarım su bardağı su

-1 yemek kaşığı tuz

Yarım bardak ıslatılmış ve süzülmüş kapariyi hazırlayın. Yarım su bardağı elma sirkesi, yarım su bardağı su ve 1 yemek kaşığı tuz ile salamura karışımı yapın. Kaparileri cam kavanoza koyun ve üzerini kapatacak kadar tuzlu su ekleyin. 3 gün ila 7 gün arasında beklettikten sonra salamura kaparileriniz kullanıma hazır duruma gelecektir.



Son Güncelleme: 24.08.2020 15:42
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