İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Covid - 19 salgını haftalık vaka sayıları açıklandı! kırmızı listede hangi iller var?
Son Dakika
Covid - 19 salgını haftalık...
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
İkinci el telefon satışlarında KDV'nin %1'e düştüğü açıklandı
Son Dakika
İkinci el telefon satışlarında KDV'nin...
Hande Erçel ile Kerem Bursin ayrıldı mı? Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrıldığı iddia ediliyor
Hande Erçel ile Kerem Bursin...

Kapanmalar geri mi gelecek? Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama

Covid – 19 salgını bütün hızı ile yayılmaya devam etmektedir. Şimdiye kadar milyonlarca insanın enfekte olması ile birlikte pek çok kişi Covid – 19 hastalığına yakalanarak hayata gözlerini yumdu. Şimdilerde de bilim kurulu üyesi tarafından konu ile ilgili olarak yeni bir kapanma dönemi uyarısı yapıldı. Yapılan bu açıklama herkes de bir soru işaretine neden oldu. Kapanmalar yeniden mi olacak? kapanmalar geri mi geliyor? İşte haberimizin detayları..

31 Ekim 2021 Pazar 15:42
Kapanmalar geri mi gelecek? Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama
Takip Et:

Covid – 19 salgını bütün hızı ile yayılmaya devam etmektedir. Şimdiye kadar milyonlarca insanın enfekte olması ile birlikte pek çok kişi Covid – 19 hastalığına yakalanarak hayata gözlerini yumdu. Şimdilerde de bilim kurulu üyesi tarafından konu ile ilgili olarak yeni bir kapanma dönemi uyarısı yapıldı. Yapılan bu açıklama herkes de bir soru işaretine neden oldu. Kapanmalar yeniden mi olacak? kapanmalar geri mi geliyor?  

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ( İKÇÜ ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Alper Şener, Covid – 19 salgını ile ilgili olarak artış gösteren vaka sayıları hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Covid – 19 salgını kapsamında vaka sayılarının 25 bin ile 30 binli rakamlarda sabit kaldığı şeklinde bir görüntü oluşturduğunu açıklayan Prof. Dr. Alper Şener ayrıca açıklamasına şu sözlerini de ekledi;

‘’ Bu sabit tablo pikler şeklinde karşımıza çıkmayacak gibi düşünmemeliyiz. Çünkü maalesef ki, Türkiye geneline baktığımız zaman aslında aşılanma oranları neredeyse durmuştur. Aşılama oranlarında ki hızımız gitgide gerilemektedir. Özellikle de hasta grubu şeklinde baktığımız zaman 3. Doz aşı olmaya gidilmemektedir. Genel olarak baktığımız zaman da aşılamaya karşı ayak direten bir grup bulunmaktadır. 65 yaş altında olan bu aşı karşıtı grupların hem hastaneye hem de yoğun bakım ünitesine yatış riski vardır. Hastalık yükü anlamında reel olarak ciddi bir popülasyon oluşturacak gibi görünmektedir. ‘’

Aşılamadan uzaklaşmada artış görünmektedir

Aşı ile ilgili olarak sürekli olarak bir spekülasyon bilgi aktarımının olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alper Şener yaptığı açıklamasına şu sözleri ile devam etti;

‘’ maalesef bu grubun içinde bilim insanı olan meslektaşlarımızda bulunmaktadır. Bu kişilerin aşılamaya olan karşıtlıkları aynı zamanda hem ülkenin sağlık politikalarına ve hem de Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu karşıtlığına da dönüşmüş durumdadır.

Biz, bilim insanları olarak ortak bir paydada buluşup buluşmamız çok önemli bir şey değil, herkesin görüşüne de saygı duymaktayız. Ancak maalesef, bu paylaşılan karşıt görüşler insanlarda ki aşı tereddüdünü de etkilemektedir ve bu durumda insanları aşıdan uzaklaştırmaktadır. Neye karşı olursanız olun, hangi görüşü savunursanız savunun, vatandaşlarımızda aşıya karşı oluşan tereddüdü körükleyecek derecede ki söylemlerin tümü hepimizin yararına değil tam aksine zararına olacaktır. ‘’

Yeni ir kapanma dönemi başlayacak mı?

Prof. Dr. Şener tarafından yapılan açıklamaların ardından yeni bir kapanma döneminin başlayıp başlamayacağı konusu da herkes tarafından oldukça merak edilmeye başlandı. Elde edilen bilgilere ve yapılan birtakım açıklamalar ışığında da önümüzdeki haftalarda yeni bir kapanma dönemine girilmesi öngörülmemektedir.

En başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yetkili kişiler tarafından yapılan açıklamalar Covid – 19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin daha da sıkılaştırılması gerektiği yönündedir. Kapanma süreci ile ilgili olarak ise henüz herhangi bir adım atılmayacağı düşünülmektedir.


Son Güncelleme: 31.10.2021 15:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PandemiFahrettin KocaCovid - 19AçıklamaSağlık BakanlığıYeniden Kapanma Olacak Mı?Kapanma Dönemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sakinleştirici ve rahatlatıcı bitki çayları nelerdir? İşte en etkili 10 bitki çayı!
Sakinleştirici ve rahatlatıcı bitki çayları nelerdir? İşte en etkili 10 bitki çayı!
Saç dökülmesine iyi gelen vitamin hangisidir?
Saç dökülmesine iyi gelen vitamin hangisidir?
2021'in en iyi içme suları!
2021'in en iyi içme suları!
Son dönemde gündemde olan yapay et nedir? Yapay et nerede ve nasıl üretilir?
Son dönemde gündemde olan yapay et nedir? Yapay et nerede ve nasıl üretilir?
Hacamat tedavisi kalbe faydalı mı? Koronavirüs aşılarının kalp ritim bozukluğuna ritim bozukluğu yarattığı iddiaları sonrası hacamat tedavilerine olan talep arttı
Hacamat tedavisi kalbe faydalı mı? Koronavirüs aşılarının kalp ritim bozukluğuna ritim bozukluğu yarattığı iddiaları sonrası hacamat tedavilerine olan talep arttı
Sayısız faydası bulunan avokadonun zararları ortaya çıktı! Avokadonun zararları nedir?
Sayısız faydası bulunan avokadonun zararları ortaya çıktı! Avokadonun zararları nedir?

Popüler Haberler

Kapanmalar geri mi gelecek? Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama
WhatsApp kullanıcıları son 2 gün kaldı!
Diğer mühendisler e kadar maaş almakta? Diğer mühendisler iş ilanlarına nereden ulaşılır?
Kalite Kontrolörü-Kumaş çalışanı maaşları ve iş ilanları
1 Kasım 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 1 Kasım Pazartesi at yarışı programı
TJK 31 Ekim 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Rüyada akrep öldürmek ne anlama gelir? Rüyada evde akrep görmek rüya tabiri nedir?
Bobinaj elektrik sarma işçilerini aylık kazancı kaç TL?
İdari İşler Müdürü maaşı ne kadar? İdari İşler Müdürü maaşları
Diğer Elektronik Mühendisleri maaşı ne kadar? 2021 elektronik mühendisleri maaşı
TRT Genel Müdürlüğü görevinden alınan İbrahim Eren Bakan mı olacak yoksa CEO mu?
Xec Coin yükselişe geçer mi? Xec Coin geleceği nasıl?
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?
Brütten nete asgari ücret 2021 hesaplama
Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu mu?
Rune Coin ne tür bir kripto paradır? RuneCoin gelecekteki yükselişi ve fiyat tahminleri nasıldır?
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 31 Ekim 2021 Pazar itibariyle evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda? Avrupa Ligi GS - Marsilya maçı ne zaman?
Dokuma Sorumlusu ne iş yapar, maaşı ne kadar? Dokuma Sorumlusu maaşları ve iş ilanları
PPK sonrası yeni kar payı oranları ne kadar? Konut finansmanı ile ev almak isteyen kişilere müjdeli haber geldi
Otomotiv Teknolojisi Teknikeri ne iş yapar? Maaşı ne kadar? Otomotiv Teknolojisi Teknikeri Maaşları iş ilanları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.