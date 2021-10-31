Kapanmalar geri mi gelecek? Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama

Covid – 19 salgını bütün hızı ile yayılmaya devam etmektedir. Şimdiye kadar milyonlarca insanın enfekte olması ile birlikte pek çok kişi Covid – 19 hastalığına yakalanarak hayata gözlerini yumdu. Şimdilerde de bilim kurulu üyesi tarafından konu ile ilgili olarak yeni bir kapanma dönemi uyarısı yapıldı. Yapılan bu açıklama herkes de bir soru işaretine neden oldu. Kapanmalar yeniden mi olacak? kapanmalar geri mi geliyor?

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ( İKÇÜ ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Alper Şener, Covid – 19 salgını ile ilgili olarak artış gösteren vaka sayıları hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Covid – 19 salgını kapsamında vaka sayılarının 25 bin ile 30 binli rakamlarda sabit kaldığı şeklinde bir görüntü oluşturduğunu açıklayan Prof. Dr. Alper Şener ayrıca açıklamasına şu sözlerini de ekledi;

‘’ Bu sabit tablo pikler şeklinde karşımıza çıkmayacak gibi düşünmemeliyiz. Çünkü maalesef ki, Türkiye geneline baktığımız zaman aslında aşılanma oranları neredeyse durmuştur. Aşılama oranlarında ki hızımız gitgide gerilemektedir. Özellikle de hasta grubu şeklinde baktığımız zaman 3. Doz aşı olmaya gidilmemektedir. Genel olarak baktığımız zaman da aşılamaya karşı ayak direten bir grup bulunmaktadır. 65 yaş altında olan bu aşı karşıtı grupların hem hastaneye hem de yoğun bakım ünitesine yatış riski vardır. Hastalık yükü anlamında reel olarak ciddi bir popülasyon oluşturacak gibi görünmektedir. ‘’

Aşılamadan uzaklaşmada artış görünmektedir

Aşı ile ilgili olarak sürekli olarak bir spekülasyon bilgi aktarımının olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alper Şener yaptığı açıklamasına şu sözleri ile devam etti;

‘’ maalesef bu grubun içinde bilim insanı olan meslektaşlarımızda bulunmaktadır. Bu kişilerin aşılamaya olan karşıtlıkları aynı zamanda hem ülkenin sağlık politikalarına ve hem de Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu karşıtlığına da dönüşmüş durumdadır.

Biz, bilim insanları olarak ortak bir paydada buluşup buluşmamız çok önemli bir şey değil, herkesin görüşüne de saygı duymaktayız. Ancak maalesef, bu paylaşılan karşıt görüşler insanlarda ki aşı tereddüdünü de etkilemektedir ve bu durumda insanları aşıdan uzaklaştırmaktadır. Neye karşı olursanız olun, hangi görüşü savunursanız savunun, vatandaşlarımızda aşıya karşı oluşan tereddüdü körükleyecek derecede ki söylemlerin tümü hepimizin yararına değil tam aksine zararına olacaktır. ‘’

Yeni ir kapanma dönemi başlayacak mı?

Prof. Dr. Şener tarafından yapılan açıklamaların ardından yeni bir kapanma döneminin başlayıp başlamayacağı konusu da herkes tarafından oldukça merak edilmeye başlandı. Elde edilen bilgilere ve yapılan birtakım açıklamalar ışığında da önümüzdeki haftalarda yeni bir kapanma dönemine girilmesi öngörülmemektedir.

En başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yetkili kişiler tarafından yapılan açıklamalar Covid – 19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin daha da sıkılaştırılması gerektiği yönündedir. Kapanma süreci ile ilgili olarak ise henüz herhangi bir adım atılmayacağı düşünülmektedir.