Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler nedir? Bu yiyeceklerden uzak durun!

Kanser Nedir, İnsanlar Neden Kanser Olur?

Diğer tüm hastalıkların aksine kanser, vücudun kendisi tarafından üretilen bir hastalıktır. İnsan vücudunun en küçük bileşeni hücredir. Her sağlıklı hücre oluşacak, bölünecek ve çoğalacak ve sonra ölecek ve yerini yeni hücreye bırakacaktır.

Ancak bazı durumlarda hücre DNA'sının bozulması nedeniyle bölünmeyi durdurmaz, sürekli çoğalmaya başlar. Öneğin akciğer hücrelerinde meydana gelirse buna akciğer kanseri denir. Hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve organlarındaki sağlıklı hücrelerin ölümünden kaynaklanan hastalıklara kanser denir.

Bu 5 Besini Yiyen Kişiler Dikkat! Kanser Olma Riski Çok Daha Fazla Yükseliyor

Araştırmalar sonucunda, beslenme ile kanser arasında yakın bir ilişki olduğunu gösterdi, ancak aynı zamanda bir kişinin kilosu normal kiloyu, yani obezliği aşarsa kanser riskinin artacağını da gösteriyor. Özellikle belirli yiyeceklerin kanser riskini artırdığını gösteriyor. 7-70 yaş arası herkes şekerli yiyecekler ve şekerli ürünler yer, kansere neden olabileceği, hafızayı zayıflattığı ve öğrenmeyi bozabileceği için bunlardan kaçınılmalıdır.

Alkol ve Alkollü İçecekler

Pek çok kanser türünün incelenmesinde alkolün kanser riskini büyük ölçüde artıracağı, aynı zamanda karaciğerin bir numaralı düşmanı olduğu ve uzun süreli kullanımın beyinde kalıcı hasara neden olabileceği tespit edilmiştir.

Fast Food Beslenme Tarzı

Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food diyetleriyle ilgili birçok çalışma yapılmış ve bu tür diyetler son zamanlarda sıradan hale gelmiş olsa da, hemen hemen tüm çalışmalar fast food beslenmenin belirli kanser türleriyle yakından ilişkili olduğunu kanıtlamıştır. Haftada 2-3 kez veya daha fazla fast food tüketenlerin risk altında olduğuna dikkat çekiliyor.

Kızartılmış Yiyecekler

Kızartılarak hazırlanan sebze ve yiyecekler bile kansere neden olabilir. Kızarmış yiyecekler özellikle çocuklara ciddi zararlar verebilir ve aynı zamanda obezite ve diyabetin bir numaralı nedeni olarak kabul edilir.

İşlenmiş ve Dondurulmuş Gıdalar

İşlenmiş ve dondurulmuş gıdalardaki katkı maddeleri sağlığa son derece zararlı kabul edilir ve bu tür gıdaların tüketimi kesinlikle kısıtlanmalı ve minimum düzeyde kontrol edilmelidir. Bugün yapılan araştırmalar, bu gıdaların Alzheimer hastalığına ve kansere neden olabileceğini gösteriyor.