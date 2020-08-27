Kan şekerinin düşme belirtileri nelerdir? Kan şekeri düşmesine karşı önlemler nasıl olmalı?

Bazı insanların en çok uğraştığı sağlık sorunlarının başında kan şekerinin düşmesi gelmektedir. Kan şekeri düşen insanlar kan şekeri düşmesinin çarelerini intenet üzerinden arıyor. Kan şekeri düşmeleri bazı insanların uğraştığı en önemli sağlık sorunlarının başında geliyor. İnsanlar glikozdan birçok besini vücutlarına alırlar. Süt ürünleri, sebze ve meyveler de şeker bakımından zengindir. Sindirim sisteminden geçerek kana karışır. Fazla şeker hem karaciğerde hem de kaslarda depolanır. Egzersiz yaptığınızda ve stres olduğunuzda karaciğerdeki glikoz serbest kalır. Hipoglisemik rahatızlığı olan kişilerin kan şekerleri tehlikeli seviyelerde düşüklük göstermektedir.

Hipoglisemi, karbonhidratların kan üzerinden tüketilmesiyle birlikte metabolizmada arızalara yol açması sonrasında ortaya çıkmaktadır. Düşük kan şekeri olarak adlandırılmaktadır.

Aç kanına yapılan kan şekeri testlerinde normal bir insandaki oran 60-70 miligram olmaktadır. Bu oran genel olarak düşük kan şekerini işaret etmektedir. Kan şekeri oranının 100 miligram olması normal bir oran olarak kabul edilmektedir. Şekerinizi sebzelerden, meyvelerden ve tahıllardan karşılayabilirsiniz. Şekerin düşmesi sonrasında zayıf hissedebilirsiniz. Ayrıca baş ağrısı da çekebilirsiniz. Hipoglisemi rahatsızlığı diyabet ilaçlarının yan etki göstermesiyle de ortaya çıkmaktadır. Bu ilaçlar şeker oranını çok düşük seviyelere kadar çekebilir. Bu yüzden şeker ve diyabet ilaçlarının oranlarına dikkat etmek gerekmektedir.

Kan Şekeri Düşmesi Belirtileri

Açlık ve açlıktan titreme

Baş dönmesi

Konuşmada zorluk

Endişeli veya zayıf hissetmek

Hipoglisemi olarak adlandırılan kan şekeri düşüklüğünün belirtilerine bakarak gerekli önemleri alabilirsiniz. Düşük kan şekeri belirtileri şunlardır:

Hipoglisemi rahatsızlığını tam olarak tespit etmek zordur. Çünkü farklı tepkiler göstermektedir. Bu durumdan beyin de etkilenmektedir. Beyinde baş ağrısı, baş dönmesi gibi semptomlar görülebilmektedir. Beyinde kalıcı hasarlara yol açabilmektedir. Bazen ölüm de getirebilir.

Hipoglisemi Belirtileri

Açlık

Yorulma ve zayıflık

Reflekslerde zayıflık

Sinirlilik veya kaygı

Kalp atış hızındaki artış

Kalp çarpıntısı

Terleme

Solgunluk

Baş ağrısı

Hipoglisemi Nasıl Tedavi Edilir?

Hipoglisemi tanısı konan bir hastanın kan şekerini yükseltmek için gerekli müdahalelerde bulunulur. Diyabet hastası olup da kan şekeri düşük olan insanlara günde en az 1 kere biraz şeker verilmektedir. Düşük kan şekeri olursa az miktarda şeker vermekte hayatı kurtarabilir. Hastaya şeker oranı yüksek içecekler ya da yiyecekler verilmektedir. Ayrıca hazır kan şekeri tabletleri ve ilaçları da vardır. Bu ilaçlar oranlarının düzenlenmesinden sonra hastaya verilir. Hastada anksiyete bozukluğu gibi rahatsızlıklar varsa hemen hastaneye götürülüp tedavi altına alınması gerekiyor. Hastanın yemesine ve içmesine dikkat etmesi gerekmektedir.

Kan Şekeri Düşük Olanlar Nasıl Diyet Yapar?

Kan şekeriniz düşükse bu rahatsızlıkla mücadele etmek için şekerli gıdalara yönelmeniz gerekiyor. Bu gıdalara önek olarak;