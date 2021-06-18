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Kan şekerini dengelemek için besin ve beslenme önerileri

İnsan vücudundaki kan şekerinin dengede olması sağlık için başta gelen şartlardandır. Peki hangi besinlerle kan şekerini sağlıklı bir şekilde dengeleyebiliriz? Kan şekerini dengeleyen besinler nelerdir? İşte mutlaka bilmeniz gereken kan şekerini dengeleyen 5 besin tavsiyesi...

18 Haziran 2021 Cuma 01:26
Kan şekerini dengelemek için besin ve beslenme önerileri
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Kan şekerinin dengesini korumak sağlık için bir hayli önem teşkil eder. Özellikle kan şekerinin düşmesiyle insanlar daha fazla yemek yemek isterler. Bu durum kilo almanın yanı sıra sağlığı da kötü etkiler. Kan şkerinin bu hızlı düşüp hızlı artışının önüne geçmek için doğru besinlerin tüketimi faydalı olacaktır.

Kan şekerini dengeleyen 5 besin

Yoğurt

Tarçın

Protein içeren besinler

Kefir

Yulaf

Kan şekerini dengelemek için yoğurt

Yoğurt tüketimi kan şekerini dengelemek için kullanılan yöntemlerdendir. Yoğurtta bulunan kalsiyum ve lifler kan şekerinin dengelenmesinde rol oynar.Aynı zamanda kilo vermek için de ideal bir seçim olan yoğurt, kan şekerinin ani yükselmesini engelleyerek sağlıklı bir seçenek sunar.Yoğurt tüketimi sırasında kan şerki yavaş bir şekilde yükselmeye başlar ve ani açlık krizi yaşamaz. bu özellikler bakımından yoğurt önemli bir rol oynar.

Kan şekerini dengelemek için tarçın

Tarçın tüketimi kan şekerini dengelemek için kullanılan yöntemlerdendir. Tarçında krom adlı mineralin bulunması kan şekerinin dengelenmesinde önemli rol oynar.Tarçın tüketen kişilerde ani açlık krizleri ve şeker dengesi bozulması gibi sağlık problemler olmakatadır. Kan şekerini dengelemek isteyen kişiler su veya çaya ekledikleri tarçın ile bunu sağlayabilirler.

Kan şekerini dengelemek için proteinli besinler

Proteinli besinlerin tüketimi kan şekerini dengelemek için kullanılan yöntemlerdendir.Özellikle et, tavuk, balık gibi protein içeen besinler tüketildiklerinde kan şekerini kolay bir şekilde dengeler. Proteinli besinler tüketildiklerinde uzun süre tok tuttuğu için kişide kilo alma gibi bir durumda olmayacaktır. Her gün düzenli olarak protein içerikli besinler tüketerek kan şekerinizi dengeleyebilirsiniz.

Kan şekerini dengelemek için kefir

Kefir tüketimi kan şekerini dengelemek için kullanılan yöntemlerdendir. İçerdiği yaralı bakteriler ile kan şekerini dengelemede başarılı olan kefir bağırsaklarda yer alan bu bakteriler ile iştah konusunda kontol sağlamaktadır. Kilo vermek için de tüketilen kefir günlük olarak tüketildiğinde kan şekerini düzenleyerek sağlıklı kilo verilmesini sağlar.

Kan şekerini dengelemek için yulaf

Yulaf tüketimi kan şekerini dengelemek için kullanılan yöntemlerdendir. İçerdiği yüksek lif ve protein ile uzun bir tokluk hissi yaratmaktadır. Karbonhidrat grubunda bulunan yulaf, kan şekerinin yavaş yavaş yükselmesini sağlayarak sağlık açısından ani kan şekeri yükselişlerinin önüne geçmektedir. Kan şekerini dengelemek amacıyla yulaf , yulaf ezmesi veya yulaf keğei gibi ürünler tüketilebilir. Uzun süre tok tutma özelliğiyle yulaf, daha az yemek yenilmesinin yanında sağlılık kilo verilmesini de sağlayan besinlerdendir.Kan şekerini  dengelemek ve sağlıklı bir zayıflama için düzenli yulaf yemek yararlı olacaktır.


Son Güncelleme: 18.06.2021 01:26
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Anahtar Kelimeler:
Kan şekeriDengeBesin
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