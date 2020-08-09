İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...
Aydos Ormanı yangını ile ilgili gözaltına alınan şüpheli kontrol kararı ile serbest bırakıldı
Son Dakika
Aydos Ormanı yangını ile ilgili...
3 bin yıllık Antik Kentte bulundu! İzmir'de tarihi anlar
Son Dakika
3 bin yıllık Antik Kentte...

Kan gruplarının hastalıklar üzerindeki etkisi nelerdir?

Kan gruplarının hastalıklara yakalanma ihtimalleri değişiklik göstermektedir. Kan gruplarının hastalıklar üzerindeki etkisi ve kanser hastalıklarına yakalanma ihtimalleri ile ilgili bilinmesi gerekenleri içeriğimizde derledik.

09 Ağustos 2020 Pazar 03:01
Kan gruplarının hastalıklar üzerindeki etkisi nelerdir?
Takip Et:

İnsanlar farklı kan gruplarına sahiplerdir ve kan grupları hastalıklar konusunda da etkili olmaktadır. Kan gruplarına dair farklı hastalıklara sahip olunabiliyor. Kişiler kan gruplarına göre farklı hastalıklara yakalanabiliyorlar. Bu sebeple kan gruplarına göre hastalıklara yakalanma ihtimalinin yüksek olduğu söylenebiliyor.

Kan gruplarının hastalıklar üzerindeki etkisi nelerdir?

0 kan grubuna sahip kişilerin hastalıklara yakalanma ihtimali düşük,

A ve AB kan grubuna sahip kişilerin kanser türlerine yakalanma riski bulunmaktadır.

Kan grupları hangi kanser türlerine yakalanabilir?

Kan grupları bazı kanser türlerine daha yatkın olabilmektedir. Mide kanseri A, B ve AB kan gruplarına daha riskli olmaktadır. 0 kan gruplarıysa mide kanseri bakımından daha şanslı olabilmektedir.

Göğüs kanseri hangi kan gruplarında risklidir?

Göğüs kanserindeki en riskli grup A ve AB kan grubuna sahip olanlardır. 0 ve B kan grubuna sahip kadınların göğüs kanserinden kurtulma hızı ise daha yüksek olabilmektedir.

Beyin tümörleri hangi kan gruplarında risklidir?

Beyin tümörü ve sinir sistemi rahatsızlıklarına ilişkin kanser türleri en çok A ve AB grubu üzerinde risk oluşturuyor. Kan grubundaki bireyler tümör ve sinir sistemi kanserine yakalanabiliyorlar.

Rahim kanseri hangi kan gruplarında risklidir?


Rahim kanseri en fazla A ve AB kan gruplarında risk oluşturur. En çok B kan grubuna sahip olan bireyler rahim kanseri yaşayabiliyor.

Bağırsak kanseri hangi kan gruplarında risklidir?

Bağırsak kanserinde riskli kan grubu bulunmuyor. Bütün kan grupları bağırsak kanserine yakalanabilmektedir.

Mide kanseri hangi kan gruplarında risklidir?

Mide kanseri en çok A ve AB kan gruplarında görülebiliyor. Mide asidinin düşük olması kanser ihtimalini artırıyor.

Pankreas kanseri hangi kan gruplarında risklidir?

Pankreas kanseri en fazla A ve AB kan gruplarında risklidir. Pankreas, karaciğer, safra kesesi gibi kanserler son derece tehlikeli kanser türlerindendir. B kan grubu olan bireylerin sıkça kabuklu yemiş tüketmesi halinde kanser türüne yakalanma ihtimali artacaktır.

Lenf ve lösemi hangi kan grubunda risklidir?

Lenf ve lösemi 0 kan gruplarının en sık yakalandığı kanser çeşitleri arasında bulunuyor.

Deri ve kemik kanseri hangi kan gruplarında risklidir?

Deri ve kemik kanserleri 0 ve B kan grubuna sahip kişiler için tehlike arz etmektedir.

Mesane kanseri hangi kan gruplarında risklidir?

Mesane kanseri en çok A ve B kan gruplarında risk oluşturuyor. Söz konusu kanser türü aynı zamanda AB kan grubuna sahip kişiler için de tehlike arz etmektedir.



Son Güncelleme: 09.08.2020 03:01
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diş ipi kullanma etkileri nelerdir? Diş ipi faydaları ve kullanım şekli
Diş ipi kullanma etkileri nelerdir? Diş ipi faydaları ve kullanım şekli
Portekiz’de üretilen maske 1 saat sonra virüsün etkisini yüzde 99 azaltıyor
Portekiz’de üretilen maske 1 saat sonra virüsün etkisini yüzde 99 azaltıyor
Bakan Koca 4 il valisi ile toplantı yaptı
Bakan Koca 4 il valisi ile toplantı yaptı
Corona virüs cinsel yolla bulaşır mı? Washington Üniversitesi sağlık uzmanından açıklama
Corona virüs cinsel yolla bulaşır mı? Washington Üniversitesi sağlık uzmanından açıklama
Günde bir fincan kahveyle vücuttaki şekeri atın
Günde bir fincan kahveyle vücuttaki şekeri atın
Koronavirüste korkutan değişim! Kuluçka süresi uzadı
Koronavirüste korkutan değişim! Kuluçka süresi uzadı

Popüler Haberler

Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
TV8 Apartmanlar Yarışıyor yarışması yayın tarihi belli oldu
Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Ağustos 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Altın ne kadar oldu? 9 Ağustos 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 9 Ağustos 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Sıfır ve ikinci el ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları konut kredisi faiz oranları
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Dizi final sezonu mu olacak, dizi bitecek mi?
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim harç ücretleri ne kadardır? YÖK üniversite 2. öğretim harç ücretleri
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası
Yeni Ford Puma 2020 işte fiyatı ve özellikleri
BDDK borçlu vatandaşları rahatlatıyor! Kredi kartı limitlerine yeni düzenleme
İncir Ağacı dizisi neden yayınlanmıyor, dizi final mi yaptı?
Kara listede olanlar için kredi çekebilme yöntemleri
İstanbul Kart bakiye sorgulama nasıl yapılır? Akbilimde ne kadar para var?
Faizsiz peşinatsız kredisiz ev alma sistemi güvenilir mi? FPK ile nasıl evalınır?
Edho Cengiz kimdir? Gerçek adı nedir? Cem Emüler hakkında bilgiler
Garanti BBVA 10.000 TL ile yaz kredisi kampanyası faiz oranları ve şartları belli oldu! 2020 Cumartesi Ağustos
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Ek Hesap Nedir? Kmh Hesabı Faiz Oranları
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Ağustos 8 Cumartesi
Kuaförüm Sensin Gül Mammadova kimdir? Yeni yarışmacı Gül Mammadova hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.