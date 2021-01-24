Kan bağışı yapacak kişilerde aranan şartlar 2021

Kan bağışı konusunda son yıllarda bilinçli bir toplum anlayışı ortaya çıktı. Kan bağışı bir başkasının hayatı konusunda destek olmanın yanı sıra kişinin kendi sağlığı için de yararlıdır. Uzmanlar belli aralıklarda vatandaşların kan bağışı yapması gerektiğini söylüyor.

Ancak kan bağışı yapılırken bazı şartlara uygun olunması gerekmektedir. Bun şartlar genel olarak şu şekildedir;

18 – 65 yaş arasında ve en az 50 kilo olması,

Herhangi bir bulaşıcı hastalığının olmaması,

Ateşinin ortalama 37,5 derece olması,

Bağıştan 2-3 saat önce tam bir öğün yemesi, aç olmaması gerekmektedir.

Yukarıdaki şartlara uygun olan kişiler kendilerine en yakın kan merkezine giderek kan bağışı yapabilir. Kan vücutta üretilemeyen tek maddedir. Bu nedenle kan sadece bağış yapılarak bulunabilir. Türkiye’de kan verme oranı sadece %1’dir. Ancak son yıllarda bu oran giderek artsa da yeterli seviyede değildir. Kan vermek bir insanın hayatını kurtarabildiği gibi aynı zamanda kişinin kendisi için sağlıklı bir durumdur. Kan bağışı yapan kişi kendi kan hücrelerinin yenilenmesine de yardımcı olur. Bir kişi 1 yıl içerisinde 4 kez kan verebilir.

Hepatit B ve C hastalığı

AIDS

Otoimmün hastalığı

Kanama diatez’i yani kanama eğilimi olan hastalar

Kronik Bronşit

Epilepsi

Kadavradan doku ve organ nakli olanlar

Kalp hastalıkları

Kronik böbrek yetmezliği

Kronik karaciğer yetmezliği, siroz

Diabet

Midesinin bir kısmını aldıranlar bağışçı olamaz.

Ancak bazı hastalıkları bulunan kişiler kan veremez. Aşağıdaki hastalıklara sahip olan kişiler kan veremez;

Bu hastalıklara sahip olan kişiler hiçbir zaman kan veremez. Bunun yanı sıra geçici kan verememe durumları ise şunlardır:

Abse,

Bakteri ve virüs aşısı olanlar 1 ay, Hepatit B aşısı olanlar 1 hafta kan veremez.

Akupunktur olanlar 1 sene kan veremez.

Alkol kullanımı sonra ilk 12 saat içerinde kan verilmez.

Alerji olunduysa 1 gün sonra kan verilmez.

Antibiyotik kullanımından sonra 48 saat içerisinde kan verilmez.

Yüksek ateş, grip gibi belirtiler gösteriliyorsa iyileştikten 15 gün sonra kan verilir.

Brusella hasatlığı geçiren kişiler iyileştikten 2 sene sonra kan verebilir.

Dövme ve piercing yapıldıysa 1 sene boyunca kan verilmez.

Diş tedavisi gördükten sonra 7 gün içinde kan verilmez.

Frengi hastalığı geçirmiş olanlar 1 sene sonra kan verebilir.

Akut glomerulonefrit geçirmiş olanlar iyileştikten 5 yıl sonra kan verebilir.

Kan veya kan ürünü alanlar 1 yıl kan veremez.

Sıtma tedavisinden sonra 3 sene kan verilmez.

Ameliyat olan kişiler 1 sene boyunca kan veremez.

Endoskopi ve kolonoskopi muayenesi olanlar 12 ay kan veremez.

Kızılay kan bağışının artması için belli ödüllendirmeler getirmiştir. Bir kişi herhangi bir kan merkezinde 10 kez bağışta bulunursa bu kişiye bronz madalya verilir. 25 bağışta gümüş, 35 bağışta ise altın madalya verilir. 45 ve üstü bağış yapan kişilere ise plaket takdim edilir. Bu ödüller her yıl 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçılar Günü’nde verilir.