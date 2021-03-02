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Kalorisi düşük içecekler nelerdir? Evde hazırlanabilir mi? Dışarıda satılan hangi içeceklerin kalorisi daha düşük?

Son zamanlarda özellikle kadınların dikkat ettiği bir şey kilo aldıran yiyecek ve içeceklerden uzak durmaktır. Evde, dışarıda veya marketten hazır alınabilecek kalorisi düşük içecekler tercih sebebi olmuştur. Kalorisi düşük içecekler nelerdir? Evde hazırlanabilir mi? Dışarıda satılan hangi içeceklerin kalorisi daha düşük? Gelin hep birlikte haberin detaylarına göz atalım.

02 Mart 2021 Salı 23:00
Kalorisi düşük içecekler nelerdir? Evde hazırlanabilir mi? Dışarıda satılan hangi içeceklerin kalorisi daha düşük?
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Günümüzde herkes tarafından sıkça tercih edilen kalorisi en düşük içecekler olmaktadır. Sağlıklı yaşamak için bol su tüketiminin yanı sıra dışarı çıkıldığında da rahatça tüketilebilecek ürünler seçilmektedir.

Kalorisi Düşük İçecekler Nelerdir?

Başta su olmak üzere, uzmanlar tarafından sabahları ve öğün öncesi limonlu su tüketimi önerilmektedir. Kiloya göre hesaplanan su içme miktar çizelgeleri bulunmaktadır. Su ile barışık olmayanlar, lezzetini artırmak amaçlı çeşitli meyveleri içinde koyup içebilirler. Bitki çayları, sebze suları, filtre kahve, yağsız süt ve ayran kalorisi en düşük diyebileceğimiz masum içecekler olarak adlandırabiliriz.

Özellikle kahve severler için şu an hemen her yerde bulabileceğimiz; filtre kahverler mevcuttur. Eğer ilk aşamada ağır ve lezzetten uzak geliyor ise şeker yerine yağsız süt ilave edilerek yumuşak içime kavuşturabiliriz. Marketlerden de hazır ve soğuk içimleri üretilmiş şekilde satın alınabilir.

Bunun yanı sıra yapımı oldukça basit bitki çayları sırada gelmektedir. Fakat önemli bir konu ise bitki çayları kontrollü bir şekilde tüketilmelidir. Eskilerin de dediği gibi ' Fazlası zarar ' olabilir. Günlük iki fincan yeterli gelecektir. Fazla tüketim konusunda bağırsak şikayetiniz olabilir.

 

 



Son Güncelleme: 02.03.2021 23:00
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