Kaliteli uyku uyumanız için önemli püf noktaları ve öneriler

İnsan hayatının büyük bir kısmı uyku ile geçmektedir. Bilimsel çalışmalar, uykunun insan bedenini ve sağlığını dinlendirmesinin yanı sıra beden sağlığının korunması için de oldukça önemlidir. Bu kapsamda kaliteli bir uyku insan sağlığını doğrudan etkilemektedir. Güne dinç başlamak ve beyin fonksiyonlarının doğru çalışması için kaliteli uyumak gerekir.

Uykusuzluğun zararları nelerdir?

Uyku, insan bedeninin ve zihninin sağlıklı işleyebilmesi açısından önemlidir. Düzenli ve kaliteli bir uyku uyumadığında bedensel olarak zararlar görülmektedir. Öneğin günlerce uykusuz kalmak ya da çok az uyumak dikkat eksikliği, sinirlilik, hafıza kaybı, yorgunluk hissi, reflekslerde zayıflık ve psikolojik sorunlara yol açmaktadır.

Kronik uyku bozukluğunun zararları nelerdir?

Uyku bozukluğu birçok olumsuz sonucu beraberinde getirmektedir. Bu nedenle günlük en az 8 saat uyunmalıdır. Belirli saatin altında uyumak ve uykusuz kalmanın uzun süreçte bağışıklık sistemini zayıflatır, insülin direncini düşürür, vücutta enflamasyon oluşturur ve obeziteye neden olur.

Kaliteli uyku için öneriler

İnsan vücudu, havanın kararmasıyla birlikte melatonin hormonu salgılamaktadır. Bu hormon vücutta uyku hali yaratmakta ve uykulu hissettirmektedir. Vücudun sağlıklı işlemesi için kaliteli uyku uyunmalıdır. Kaliteli uyku beyinde hafıza ve öğrenme, beyin temizliği ve gençleştirme gibi etkiler yaratmaktadır.

Peki kaliteli uykunun vücudumuza yararları nelerdir?

Hafıza ve öğrenme

Beynimiz gün içerisinde yaşadıklarımızı ve öğrendiklerimizi bir bilgisayar gibi kaydeder. Beyin bu bilgileri düzenledikten sonra hafızayı oluşturur ve gereksiz bilgileri siler. Bu nedenle temiz bir hafızanın anahtarı düzenli uykudur. Yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki, sınavlarda başarılı olan öğrencilerin başarıları uyku düzenleriyle ilişkilidir.

Beyin temizliği

Uyku sırasında yaşanan en önemli değişikliklerden biri de, uykunun belirli bir aşamasında beyin omurilik sıvısının beyni basmasıdır. Bu aşamada beyinde genel bir temizlik olmaktadır. Beyin metabolizması sonucunda oluşan toksinler ve beta amiloid isimli maddenin bu aşamada temizlendiği tespit edilmiştir.

Gençlik ve tamirat sağlar

Uyku sırasında beynimiz tedavi ve tamir sürecine girmektedir. Halk arasında bahsi geçen güzellik uykusu terimi de buradan gelmektedir. Uykunun denta uykusu adı verilen bölümünde, beyinden somatotropin hormonu salgılanır. Bu hormon aynı zamanda gençlik ve büyüme hormonu olarak da bilinmektedir. Hormonun salgılanması ile hücre içerisinde bir tamirat ve gençleşme süreci başlamaktadır. Ayrıca bu hormon enflamasyon baskılar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hücreleri yenilemeye başlar.

Uyku sırasında vücutta neler olur?

Uyku sürecinde beden, beyin ve ruhun dinlenmesi sağlanır. Sağlığı da doğrudan etkileyen uyku, kaliteli bir şekilde gerçekleştiğinde bedene ve beyine zindelik verir. Ayrıca uyku sırasında gün içerisinde yaşananlar kaydedilir, hafıza dağarcığı oluşturulur, psikolojik ve zihinsel iyilik sağlanır, Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruma sağlar, insülin direncini korur, gençlik hormonu sağlayarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kaliteli uyku için neler yapılmalıdır?

Kaliteli uyku uyumak için dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

Her gün aynı saatte uyuyup uyanmalıdır,

Akşam 8’den sonra yemek yenmemelidir,

Akşam 8’den sonra kahve gibi kafein içeren içecekler tüketilmemelidir,

Uykudan 2 saat önce sıvı tüketimi bırakılmalıdır,

Uykudan 1 saat önce telefon, bilgisayar ve televizyon gibi cihazlardan uzak durulmalıdır,

Uykudan en az 1 saat önce sakin bir pozisyona geçilerek rahatlatıcı müzikler dinlenmeli,

Uyuyacağınız yatağın ve yastığın ortopedik özellikli olmasına dikkat edilmeli,

Yatak odasının dışarıdan gelen sesleri geçirmemesine özen gösterin,

Yatacağınız odada ışık yayan cihaz bulundurmayın ve karanlık olmasına dikkat edin,

Yatak odanızın 20 derece sıcaklıkta olmasını sağlayın ve çok sıcak ya da çok soğuk ortamda uyumamaya çalışın,

Alkol ve sigara tüketimini sınırlandırmaya hatta mümkünse sonlandırmaya özen gösterin,

Uykusuzluktan ölünür mü?

İnsanlar, beş gün boyunca aç kalsalar dahi yaşamlarını sürdürebilen canlılardır. Fakat bir insanın beş gün boyunca hiç uyumaması, aniden ölme oranını yüzde 50 arttırmaktadır. Bu nedenle uykusuzluktan ölmek cümlesi bir abartı değil yaşanabilecek bir olaydır. Vücut uzun süre uykusuz kaldığında yorgunluk, kaslarda zayıflık, bayılma gibi sonuçlar meydana gelmektedir.