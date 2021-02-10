İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Hande Erçel'in bir gülüşü servete eş değer!
Son Dakika
Hande Erçel'in bir gülüşü servete...
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı, haberi Alişan duyurdu!
Son Dakika
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt...

Kalıcı makyaj yaptırmak zararlı mı? 2021 Kalıcı makyaj hakkında bilmeniz gerekenler

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Kalıcı makyaj yaptırmak zararlı mı? Kalıcı makyaj hakkında bilmeniz gerekenler haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 10.02.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 16:49
Kalıcı makyaj yaptırmak zararlı mı? 2021 Kalıcı makyaj hakkında bilmeniz gerekenler
Takip Et:

Kalıcı makyaj yapmanın cilde zararlı olup olmadığı kadınlar arasında süregelen tartışmalar arasında yer almaktadır. Kalıcı makyaj uygulaması çeşitli teknikler kullanılmak suretiyle ciltlere uygulanmakta olan makyaj türüdür. Çeşitli makyajlardan farklı olarak söz konusu makyaj türü ciltte kalıcı olurken, cildin sürekli olarak makyajlı kalmasını sağlamaktadır.

Güzellik salonları ile makyaj uzmanlarının uyguladığı bu yöntem genellikle kadınların dikkatini çekmektedir. Uygulama aşaması normal makyaj yaptığınız sırada gerekli uygulamalardan farklı olarak malzemelerde bazı değişiklik yapılmaktadır. Makyajın kalıcı olmasını sağlayan bazı aletler bulunur ve uzmanlar da bunlardan yararlanmaktadır.

Kalıcı makyajın zararları nelerdir?

Kalıcı makyaj tekniği işleri kolaylaştıran bir teknik olarak görünmesine karşın sürekli makyaj yapmaktan yorulan bireyler için son derece kolaylaştırıcı bir durum olmaktadır. Bu süreçte tekniğin bazı zararlı yönleri de bulunuyor. Bu nedenle kalıcı makyaj yapmadan önce dikkate almanız gereken bazı faktörler yer alıyor. Buna göre kalıcı makyaj;

Cildinizde sarkma veya yaralanmalara,

Kalıcı hasarlara,

Yüzde kanama meydana gelmesine,

Cildin renginin değişmesine,

Kaşıntı ve beneklenmelere,

Ciltte morluklar oluşmasına neden olabiliyor.

 

Kalıcı makyaj uygulaması yukarıdaki sorunlardan bazılarına yol açabiliyor. Bu nedenle makyaj uygulamasında mutlaka güvenilir yerlere gitmeniz ve uzman yardımı almanız gerekir. Güvenilir olmayan yerlerde bu uygulamayı yapmanız cildinizde geri dönüşü olmayan sorunlara neden olabilir.

Kalıcı makyaj niçin zararlıdır?

Kalıcı makyajın ciltte sorunlara neden olduğu kesinleşmiş bir durum olmaktadır. Bu süreçte kullandığınız malzemelerde kimyasallar bulunduğundan cildinizde hasar meydana gelebilir. Özellikle de bu uygulamanın yanlış tekniklerle yapılması da hasarlara yol açabilir.

Kalıcı makyaj ne kadar sürede yapılır?

Kalıcı makyajı uygulayabilmeniz için belirli bir süre gerekmektedir. Makyaj türü ve boyutlarına bağlı olmak suretiyle bu sürelerde değişiklikler meydana gelebilir. Genel itibariyle 2 saat kadar süren işlemler kişilere bağlı olarak artabilir veya azalabilir. Yapım aşamasında cilt tipiniz göz önünde bulundurulduğundan makyaj süresi de değişiklik gösterebiliyor.

Kalıcı makyaj ne kadar kalıcı?

Kalıcı makyajın cildinizde ne kadar kalacağına dair net bir yanıt bulunmamaktadır. Her insan farklı bir cilt yapısına sahip olduğundan yapılan makyajın kalıcılık düzeyi cilt tiplerine göre değişir. Kuru ciltlerde makyaj daha uzun süre kalırken; yağlı ve karma ciltlerde bu süre daha az olabiliyor.

Kalıcı makyaj modadan uzak kalabilir

Makyaj günümüz trendlerine bağlı olarak sürekli olarak güncellik kazanmaktadır. Bu süreçte kalıcı makyaj belirli bir makyaj seçimi üzerinden yapılmakta olduğundan trendlerden uzak kalabilir ve sürekli aynı görünümde olmaktan sıkılabilirsiniz.



Son Güncelleme: 10.02.2021 16:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kalıcı Makyaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Macaristan, Rus aşısı Sputnik V'ye yaygın kullanım onayı verdi!
Macaristan, Rus aşısı Sputnik V'ye yaygın kullanım onayı verdi!
Kırgızistan'da Kawasaki hastalığı alarmı
Kırgızistan'da Kawasaki hastalığı alarmı
İsrail'den korona aşısı ile ilgili ilginç açıklama
İsrail'den korona aşısı ile ilgili ilginç açıklama
AstraZenaca'dan mutasyon aşısı ile ilgili açıklama
AstraZenaca'dan mutasyon aşısı ile ilgili açıklama
Mutasyonlu koronavirüs bir il de daha ortaya çıktı!
Mutasyonlu koronavirüs bir il de daha ortaya çıktı!
Fuat Oktay’dan Sigarayı Bırakma Günü’ne yönelik farkındalık mesajı
Fuat Oktay’dan Sigarayı Bırakma Günü’ne yönelik farkındalık mesajı

Popüler Haberler

Kalıcı makyaj yaptırmak zararlı mı? 2021 Kalıcı makyaj hakkında bilmeniz gerekenler
Whatsapp benzeri mesajlaşma uygulamaları 2021
Epic Games ilkbahar indirimleri ne zaman başlayacak?
Çukur ne zaman final yapacak? Bu sezon Çukur dizisi bitiyor mu, final tarihi belli oldu mu?
Cacabey kimdir, uzay alanında ne yapmıştır? Caca Bey Medresesi hakkında bilgiler
Hızır orucu nedir, nasıl tutulur? Hızır orucu saat kaçta, nasıl açılır?
10 Bin Adım 2. sezon ne zaman başlayacak? 10 Bin Adım yeni sezon tarihi belli oldu
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2021
AÖF 2021 Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri
Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncuları
Yaparsın Aşkım yarışması başvuru formu ve başvuru durumu sorgulama
Ziraat Bankası 2020 Genç Çiftçi kredisi nedir? Genç Çiftçi kredisi alma şartları nelerdir?
Canevim Simla kimdir? Gerçek adı nedir? Esin Alpogan Mertsöz Rol aldığı yapımlar
HDP binası önünde eylem yapan kadın Fevziye Çetinkaya kimdir?
Ankaragücü Beşiktaş maçını şifresiz veren yabancı tv kanalları
BluTv Hiç dizisi ne zaman başlıyor? Hiç dizisinin konusu ve oyuncuları
Hızır orucu kaç gün tutulur? 2021 Hızır orucu açma saatleri
Edevletten tc kimlik ile ehliyet sorgulama nasıl yapılır?
Paranormal İşaretler konusu ne? Paranormal İşaretler filmi konusu ve oyuncuları
BİLSEM okullarında yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, ne zaman açılacak?
Bugün tv'de kimin maçı var? 10 Şubat 2021 Çarşamba maç programı ve TV maç yayınları saatleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.